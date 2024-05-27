「雪乳戰神」郭鬼鬼幫反詐：飆股暴利保證攏是假

雪乳戰神網紅郭鬼鬼（左）與親子網紅「怡伶10」（右）協助南市警二分局拍影片反詐騙。（圖：警方提供）

2024/05/27 09:44

〔記者王俊忠／台南報導〕有「雪乳戰神」封號的網紅郭鬼鬼，從小在台南市區長大，其成長的轄區二分局警方為此邀請她與親子網紅「怡伶10」兩人擔任警分局防詐大使，錄製反詐騙影片，籲請民眾千萬別輕易遭詐。

郭鬼鬼曾被《網路溫度計DailyView》公布為「臉書座標之力最強10人」及「20大網友熱議『胸湧系正妹』YouTuber」，是近年在網路上較活躍的網紅之一。

請繼續往下閱讀...

郭鬼鬼表示，由於她過去很多照片都是公開的，也曾經遭詐騙集團盜用照片，用來騙取粉絲金錢，所幸她都會不定期向粉絲宣導反詐手法，迄今尚未有粉絲受騙上當，此次與南市警二分局配合，希望透過有哏又有料的方式，讓更多民眾進一步瞭解到詐騙手法，免於掉入他人設下的陷阱。

南市警二分局指出，有民眾常莫名其妙被拉到某「飆股投資」群組裡，群組內有自稱「老師」的人報名牌，或是慫恿投資虛擬貨幣，而在信以為真、開始投入金錢後，卻發現想出金獲利時，怎麼樣錢都領不出來，甚至群組早已人去樓空。

警方建議民眾投資前應先做足功課，並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定是詐騙手法，如有遇到任何詐騙疑慮情事，請立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

雪乳戰神網紅郭鬼鬼（左五）與親子網紅「怡伶10」（左四）協助南市警二分局反詐騙。（圖：警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法