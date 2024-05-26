台中水井嬰屍命案 狠父翻供指男嬰死了才淹水求交保遭駁

謝男將剛誕生的兒子屍體棄置水井，被羈押的他翻供說，沒有淹死男嬰，是男嬰死了才淹水。（民眾提供）

2024/05/26 10:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市石岡區今年1月在水井中發現一具男嬰屍體，檢警調查是同為30歲的謝姓男子與女友柯姓女友之子，柯女去年5月產子，兩人無錢扶養，狠心的謝男將剛出生的兒子活活淹死，中檢向法院聲請羈押謝男獲准，但謝男提起抗告，他原本承認淹死兒子，卻抗告中改口說，「原本男嬰（兒子）會哭，後來不會哭，沒有呼吸心跳及動作了，已經死亡，我才將男嬰（兒子）放入有水的浴缸裡面，讓水淹過兒子，我否認有殺人犯意」，不過，高等法院台中分院認為他改口的供詞，與柯女的說法差異極大，仍裁定羈押。

檢警調查，謝男與原住民柯女就讀大學時是情侶，兩人在台中市東勢區同居，去年女友懷孕後，兩人起爭執而分居，謝男在石岡區租屋獨居，去年5月26日深夜柯女在東勢區租屋處陣痛，通知謝男到場接生，柯女於浴缸生下健康男嬰，但男嬰出生不久就死亡，謝男卻有兩種說法。

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謝男的第一種說法，是兩人經濟差，他將男嬰沉入注滿水的浴缸溺死，用垃圾袋裝屍，帶回石岡租屋處，翌日棄置租屋處附近的水井，台中地檢署認為他涉嫌觸犯家庭暴力防治法殺人重罪，且有湮滅、偽造、變造證據，或勾串共犯或證人之虞者，聲請羈押獲准。

謝男提起抗告，他強調自己坦承所有罪行，也提供所有證據給警方，主動交付手機、電腦主機、對話、照片等證據，沒有想湮滅或偽造證據，也配合法院的調查、測謊，沒有要勾串共犯，此案是他選擇自首，他沒有逃亡理由，他的母親因患大腸癌三期，需要他照顧，懇求法官讓他交保回去照顧母親，往後法院傳喚他，必準時到案。

高等法院台中分院卻認為，他於台中地方法院今年1月12日羈押訊問時，坦承殺嬰與遺棄屍體的犯行，但5月8日台中地院訊問時改口說，自己沒有溺死男嬰，原本男嬰還會哭，後來不會哭，沒有呼吸心跳及動作了，他認為已經死亡，將男嬰放入有水的浴缸裡面，讓水淹過男嬰，他否認有殺人犯意。

法官強調，他改口的說詞，與柯女的說法有重大出入，為避免謝男勾串共犯及證人，以確保審判程序順利進行，並審酌謝男上述避重就輕之辯詞，觸犯成年人故意對兒童為殺人重罪，避免他逃亡、滅證，導致案情陷入晦澀不明，仍有羈押的必要，駁回謝男抗告，繼續羈押。

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