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撞死違停車旁「閃現」路人！男忽略「這規定」賠慘

道路交通安全規則第93條規定，車輛行經施工路段，速限30公里。示意圖。（記者謝介裕攝）

道路交通安全規則第93條規定，車輛行經施工路段，速限30公里。示意圖。（記者謝介裕攝）

2024/05/25 19:59

〔記者王捷／台南報導〕周姓婦人從路邊違停貨車旁衝出來，遭開曳引車的孫姓駕駛撞死，一審判以過失致死判6個月徒刑，但孫男喊冤稱，視線被施工區的違停貨車擋住，且他沒超速。但二審指出，依規定行經施工區時速要降到30公里，因此孫男超速、未注意車前狀況是肇事主因，不過孫男與周婦家屬和解，打了一年多官司，二審改判5個月徒刑。

這件死亡車禍發生在2022年，一審認定孫男未遵守交通規則，疏於注意車前狀況，並超速行駛，構成過失致死罪，但是孫男不服上訴，認為自己的行車速度為每小時50至55公里，而該路段的速限為每小時60公里，因此他認為自己並未超速。

其次，孫男認為周婦的機車從違規停放的大貨車空隙中突然衝出，他在距離僅約5公尺時看到機車，急踩煞車仍無法避免碰撞，認為事故無法歸咎於他，不過他仍與周婦家屬達成民事調解，支付了調解金，請求法院考慮對其進行緩刑宣告。

法院在審理後認為，道路交通安全規則第93條規定，車輛行經施工路段，速限30公里，但孫男駕駛車速為每小時55至60公里，孫男在看到周女的機車時，距離尚有足夠距離可以反應，但他未能及時減速，未注意車前狀況，構成過失。

雖然孫男已與周女家屬達成民事調解，並支付了賠償金，但考慮到其行為的嚴重性及對被害人家庭造成的傷害，二審認為不適宜宣告緩刑，不過因為孫男自首，也與家屬和解，經歷一年多的審判，刑期從6個月改判5個月。

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