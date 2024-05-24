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KTV開錯門枉送一條命！奪命5煞判賠498萬

新竹地院判陳威鈞等五煞需賠498萬。 （記者蔡彰盛攝）

新竹地院判陳威鈞等五煞需賠498萬。 （記者蔡彰盛攝）

2024/05/24 20:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹董姓男子前年初到KTV唱歌，酒後誤開其他包廂的門，裡面5名惡煞衝出痛毆，其中陳威鈞更瘋狂猛刺多刀當場殺害董男，白髮人送黑髮人的董父對五煞求償808萬元，新竹地院判賠498萬。

法官調查，前年1月4日凌晨1點多董男前往址設新竹市笑傲江湖KTV323號包廂飲酒、唱歌，唱到清晨7點多因酒醉，致不慎誤開317號包廂大門，包廂內的陳威鈞、黃志強、陳雋、余文志及葉瑞鵬等5人蜂擁而出，由余文志推擠並以徒手毆打董男手臂等身體部位，黃志強則持酒瓶砸向董男，陳威鈞則趁隙手持彈簧刀接續刺向董男胸、腹部2次，而陳雋則係以右手肘將董男推向陳威鈞，陳威鈞仍接續第3次持彈簧刀接續刺向董男胸、腹部。

董男因傷勢過重而蹲坐地上，黃志強仍以腳踹向其頭部，再由陳威鈞接續持摺疊刀第4次刺向董男胸、背部，最後葉瑞鵬將插在董男背部摺疊刀猛力拔出，董男旋即因失血過多不支倒地，送醫不治。4人行凶後搭賓士逃往苗栗躲藏，逃避警方追緝。

董父請求被告等人賠償扶養費298萬元，加上遽然失去愛子，被迫承受白髮人送黑髮人，精神上遭受極大痛苦，請求賠償精神慰撫金500萬元，合計求償808萬元。

事後高院將陳威鈞依殺人罪判刑14年確定、黃志強依聚眾強暴罪判刑1年6月、陳雋、余文志及葉瑞鵬各徒刑6月。

法官認為，董男因4人故意傷害行為而死，董父突遭此喪子之痛，身心創痛實難言喻，其精神上自受有極大之痛苦，判被告需賠償慰撫金200萬元，加上扶養費等合計498萬元。

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