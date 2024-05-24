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南科LM區私人地屢挖到瓦斯管 天然氣公司允改善

天然氣業者（右）出示管線圖資，強調當年依規劃埋設管線。（記者劉婉君攝）

天然氣業者（右）出示管線圖資，強調當年依規劃埋設管線。（記者劉婉君攝）

2024/05/24 15:31

〔記者劉婉君／台南報導〕南科特定區LM區近6年來發生6起建商在私人土地挖到瓦斯管線事件，引發民眾擔憂，台南市政府工務局、善化區公所、天然氣公司業者及民意代表、里長今（24）日前往會勘，業者表示，當時依規劃埋設管線，絕對無意侵犯私有土地，會在不影響現有用戶的使用權益下，針對目前沒有使用的區域，進行管線處理，避免以後再有建商挖到瓦斯管線的問題。

台南市善化區蓮潭里14日下午發生建商在工地進行前置作業時，不慎挖斷天然氣管線造成瓦斯外洩，幸未造成傷亡，根據蓮潭里長陳紫晶的紀錄，已是自2018年以來的第6件，且均在私人土地，直呼「有夠離譜」，認為隨著南科發展，里內居民越來越多，問題若不解決，萬一發生氣爆，後果將不堪設想。

台南市議會副議長林志展、市議員李文俊、立委郭國文團隊、善化區長方澤心及市府工務局、經發局等單位今天前往會勘，林志展與李文俊表示，公用管線埋設在私人土地太誇張，已有侵權問題，應盡速改善並與地主協調。

天然氣業者表示，2006年時依照顧問公司規劃埋設管線，當時LM區還是一片農地，沒想到時代變遷，管線埋設地點變成私人土地，公司絕對非常有誠意一次解決問題，在不影響既有客戶的使用權益下，讓目前沒有使用的管線做合理的處理，不要再有建商施工挖到的問題。對於侵犯私人土地部分也會依法處理。

業者強調，公司每一天都有路巡，也已同意公開管線圖資，未來只要有建設蓋工寮，就會主動面對面會勘。

陳紫晶則要求業者在施工改善前，先告知里長作業時間，以利遇有里民詢問時可以說明。

工務局要求業者提供管線圖資，再由市府發文給不動產公會及建築師公會。

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