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老婦穿越馬路遭機車撞擊命危 休假醫生目擊忙救人

醫生可以休假，救人沒假期，醫生吳佩珊就在路口救人。（民眾提供）

醫生可以休假，救人沒假期，醫生吳佩珊就在路口救人。（民眾提供）

2024/05/24 16:04

〔記者劉人瑋／台東報導〕闖越馬路的婦人與機車相撞，當場失去生命跡象，警方到場維持交通秩序攔下路人，同樣被攔下的急診醫師吳佩珊才剛休假、離開急診室，見狀又在路口投入急救，立即著手檢傷、CPR，直到救護隊到場接手。

台東市桂林北路今天中午12時發生一起行人與機車相撞車禍，80多歲徐姓婦人，疑似直接穿越馬路，與騎車準備接小孩放學的林姓婦人相撞，徐婦頭部著地重創，口鼻都流出鮮血，當場失去呼吸心跳。

肇事的林姓婦人有點驚嚇過度，對車禍過程印象模糊，只記得好像有點晃神就撞到人了。目擊民眾說，老婦在沒有斑馬線的路段，直接穿越馬路，在慢車道上被直接撞上。林婦的酒測值為零，詳細的肇責警方調查中。

休假中的馬階急診醫生吳佩珊，才剛離開繁忙的急診室，路過車禍現場、發現傷患OCHA，在救護車抵達前，立刻幫忙救人，與稍後趕到的救護人員，一起幫傷患實施心肺復甦急救，直到救護車離開現場。

吳佩珊說，自己剛休假離開馬偕醫院要返家，看到現場需要救助就立即進行檢傷、檢測呼吸道暢通並進行CPR，直到後來趕赴現場的高級救護隊施予藥劑後才交由對方接手。

不斷進行CPR的吳佩珊與救護人員協同急救。（民眾提供）

不斷進行CPR的吳佩珊與救護人員協同急救。（民眾提供）

現場路口。（民眾提供）

現場路口。（民眾提供）

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