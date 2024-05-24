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澎湖子弟連江艦長黃聰正 海巡金馬澎分署表揚

澎湖優秀子弟黃聰正（右），擔任連江艦長。（記者劉禹慶攝）

澎湖優秀子弟黃聰正（右），擔任連江艦長。（記者劉禹慶攝）

2024/05/24 15:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國實施環台軍演進入第2天，台灣海峽情勢吃緊，海巡加強海上部署，繼屏東艦常駐澎湖後，再配置高性能巡防艦連江艦至澎湖，今（24）日金馬澎分署副分署長熊同中，借澎湖岸巡隊南北寮安檢所等3處廳舍聯合落成啟用典禮，表彰長期在海峽守護金馬澎地區人民有功的連江艦長黃聰正。

黃聰正為優秀澎湖子弟，國立台灣海洋大學商船學系碩士，2017年公務人員升官等簡任考試及格，2003年澎湖海事水產高級職業學校傑出校友，曾擔任陽明海運及台大海洋研究所等各型船舶船副，其學、經歷豐富。

2000年海巡署成立，黃加入海巡大家庭以來，歷任澎湖海巡隊薦任技佐、技士，2008年起調陞外勤艦艇駕駛員，歷任大副、代理艦長等職務，2014年起，擔任艦長，迄今已10年有餘，歷練艦隊分署一級主管，派駐澎湖期間，不論在海域執法、海洋保育及海上救生救難等工作，如海研五號救難、台灣淺灘嚴打盜砂、破獲億元毒品案、掃蕩海上販油集團、驅離越界中國漁船等作為功績卓著。

黃聰正擔任屏東艦長3年半，主機運轉時數9003小時，航行浬程數68774浬，歷經寒暑，克服無數東北季風，計執行取締驅離越界中國漁船543艘次；淨泊專案勸離滯留外船149艘次；非法抽運砂船213艘次；執行國安船舶監控46艘次；各類救生救難案件11艘次；各類刑案2艘次。

黃聰正（右）擔任屏東艦長，捍衛海疆安全。（黃聰正提供）

黃聰正（右）擔任屏東艦長，捍衛海疆安全。（黃聰正提供）

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