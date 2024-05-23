走路卡卡！「空中飛人」大腿綁毒品露餡 警擴大查獲主嫌共4人

男子大腿綁毒品想當「空中飛人」闖關，失敗被逮。（民眾提供）

2024/05/23 18:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕呂姓男子日前在小港機場搭機時，航警局高雄分局安檢人員發現他走路姿勢怪異，搜查發現他大腿綁著2大包安非他命，檢警向上溯源，逮捕運毒集團吳姓主嫌等3人；警方調查，吳嫌想趁澎湖花火節大撈一筆，未料呂嫌闖關失敗，吳嫌帶同夥親自上陣，結果被一網成擒。

今年2月間， 航警高雄分局安檢人員發現21歲呂姓男子走路姿勢怪異，觸檢果然發現異狀，查獲呂男將261.3公克的安非他命毒品，以強力膠帶綑綁於大腿兩側，企圖以俗稱「空中飛人」方式運毒，當場人贓俱獲。

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高雄分局偵查發現該運毒案為集團式犯案，報請高雄地檢署指揮偵辦，會同高市前鎮分局及澎湖縣警局馬公分局共組專案小組，近日收網偵破不法集團。

高雄分局今（23）日發布新聞稿指出，經專案小組埋伏跟監蒐證，掌握集團首腦36歲吳姓主嫌及同夥犯罪事證，兵分多路在高雄及澎湖地區拘提吳嫌等3名共犯到案。

警方調查，吳嫌看好澎湖花火節遊客如織，想趁機運毒到澎湖販賣大撈一筆，教唆呂男攜毒闖關卻出師不利，吳嫌親上火線也被逮，警方在其隨身行李內查獲以香菸包裝盒掩飾夾藏安非他命共77.06公克。

高雄分局表示，民眾切勿因好奇而接觸毒品，如涉及製造、運輸及販賣第2級毒品 者，最高得處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

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警方查獲以香菸盒掩護的安毒。（民眾提供）

警方查獲不法分子將毒品藏在香菸盒內，企圖闖關。（民眾提供）

航警局查獲毒品、吸食器等證物。（民眾提供）

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