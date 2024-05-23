翁遇投資詐騙3000萬房沒了 旅英女兒返台：感激政府將打詐列為重中之中

吳姓男子購買李姓男子的房屋，桃園地檢署懷疑他是詐騙集團共犯，向桃園地方法院聲押22日已獲准。（資料照）

2024/05/23 14:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區已退休的李姓男子，日前疑因誤信詐騙集團的投資噱頭，遭詐近3000萬元房產，桃園檢警追查，逮回詐騙集團車手與房屋買主等成員，都已被桃園地方法院裁定收押禁見。李男的女兒本來旅英讀書，因為擔心李男，已從倫敦返台，她再度在臉書PO文寫道：「看到新聞，政府未來會將『打詐列為重中之中』，這個議題被重視了，真的很感激！」

李男的女兒看到自由時報後在臉書發文，她說，今天（23日）上午9點她到警局接受調查，之後也會配合警方調查；警察真的很辛苦，她希望未來有參與志工的機會，如果能為社會貢獻一份力，那實在太好了！報紙標題「房屋買家是詐團同夥已收押」，她看到後眼淚滴出來，住了20年的房子充滿從小到大她與父母的回憶，她母親的遺物也都沒動，看看她母親寫的字就如同她母親依然還在曾待過的每個位置。

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「我真的很想保護好爸爸，守護好我們的家」，李男女兒寫道，政府未來會將「打詐列為重中之中」，顯見這個議題被重視了，她真的很感激政府與警察單位，她對台灣有信心，未來對社會與台灣有益的事，她都會支持，台灣加油！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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