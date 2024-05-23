曳引車擦撞機車雙載夫妻 後座妻遭輾壓成輪下冤魂

曳引車擦撞機車釀車禍，造成1死1傷。（民眾提供）

2024/05/23 11:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳥松區今（23）日上午發生一起死亡車禍，陳姓男子駕駛營業曳引車行經中正路與神農路口右轉時，與同向共乘機車的蔡姓、李姓夫妻發生擦撞，拖行機車過程中曳引車輾過李婦致當場慘死，陳表示疑為視線死角沒看到蔡的機車，警方正釐清事發原因。

鳥松區中正路與神農路口上午9時發生交通事故，車禍就發生在仁武分局鳥松分駐所門口，員警發現58歲李姓婦人已經身亡，立即管制現場。

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經瞭解，27歲陳男駕駛營業曳引車沿神農路東向西行駛，到了鳳仁路口右轉準備往北行駛，與沿神農路同向直行的61歲騎士蔡男和妻子李婦發生擦撞，經警方檢視營曳引車右前車頭與機車左側車身擦撞致肇事。

雙方駕駛經實施酒測值均為0，陳男及蔡男未受傷，機車後座乘客李婦被曳引車輾過，當場失去生命跡象。初步肇事原因研判為曳引車轉彎車未讓直行車先行，警方依據道路交通管理處罰條例第48條1項6款規定，處駕駛陳男600元以上、1800元以下罰鍰；另依同條第61條1項規定吊銷駕照，全案訊後將陳男依過失致死罪嫌送辦。

仁武分局呼籲，為減少交通意外事故發生及遏止交通違規，仁武分局針對大型車輛啟動為期一個月的專案執法，加強大型車右轉路線之攔檢以及稽查有無依規定裝設行車視野輔助系統且正常使用，以保障用路人之行車安全。

曳引車疑未禮讓直行車釀死亡車禍。（民眾提供）

死亡車禍發生在鳥松分駐所前。（民眾提供）

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