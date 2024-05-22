張榮興接任警政署長 北市警局長方仰寧呼聲高

方仰寧。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/22 21:15

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警局局長張榮興明天將接掌警政署署長，至於北市警局長據了解會先採代理方式，不會立即派任，而署屬意的人選，目前以警專校長方仰寧呼聲高。

方仰寧長期在北市服務過，處理過太陽花學運等許多激烈的陳抗活動，其強勢執法，不卑不亢的態度，備受肯定，外界認為是目前最適合的不二人選。

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警察大學50期的方仰寧，跟明天新任的署長張榮興是同學，警大行政警察學系碩士，歷任過屏東縣警局局長、北市警局副局長、彰化縣警局局長、警政署主任秘書、台南市警察局局長、警專校長等重要警職。

他最令人記憶最深刻的是，2014年太陽花學運期間時，擔任北市警中正一分局分局長，該學運是最大規模的「公民不服從」行動，也是立法院首次遭到民眾佔領，甚至還發生占領行政院事件，當時他親率鎮暴部隊強制驅離學生，一戰成名，獲得「方神」稱號。

升任屏東縣警察局長時，因學運強制執法，部分人士曾出現反對聲浪，但方展現能力與努力，平穩治安、改善交通，獲得時任縣長潘孟安的高度評價。

其後一路升至台南市警局長期間，背負學甲88槍槍擊案的破案壓力，加上台南市警局有高階警官涉及婚外情和恐嚇取財案，他於去年1月自請處分，奉調回警政署擔任警政一階警政委員，今年1月接任警專校長。

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