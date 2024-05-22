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女兒控訴老父被詐3000萬房產 檢追查買家疑詐團共犯收押禁見

吳姓男子購買李姓男子的房屋，桃園地檢署懷疑他是詐騙集團共犯，向桃園地方法院聲押已獲准。（資料照）

吳姓男子購買李姓男子的房屋，桃園地檢署懷疑他是詐騙集團共犯，向桃園地方法院聲押已獲准。（資料照）

2024/05/22 19:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區已退休的李姓男子，日前疑因誤信詐騙集團的投資噱頭，遭詐近3000萬元房產，事後他的旅英女兒在臉書PO文「台灣就是一個詐騙天堂」，引起各界關注，桃園檢警日前查獲涉嫌詐騙李男的陳姓男子到案，桃園地檢署昨（21日）偵訊房屋買主吳姓男子後，懷疑他是詐團共犯，依詐欺取財、重利、使公務員登載不實等罪的犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，已獲准。

李姓男子遭詐3000萬元，桃園檢警19日查獲詐騙集團成員陳姓男子到案，他坦承犯案，由桃園地檢署檢察官吳明嫻向桃園地方法院聲押獲准，桃園地院同時扣押李男已被過戶的房屋。

檢警持續追查，21日通知房屋的買家吳姓男子到案偵訊，吳男否認涉嫌詐騙並強調是合法投資，檢方透露，檢察官追問吳男買下房屋後，訂定多少價錢才是賣屋的時機點，吳男都說不清，供詞出現許多疑點，懷疑他也是詐騙集團的共犯之一，21日晚間訊後，已依吳男涉嫌重利、詐騙等罪嫌且有逃亡、勾串之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見。

桃園地方法院今天（22日）下午召開聲押庭，審理過程中，吳男仍矢口否認，也未承認自己是詐騙集團成員或有任何關聯。法官最終以吳男有逃亡、勾串之虞裁定吳男聲押禁見。

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吳姓男子購買李姓男子的房屋，桃園地檢署懷疑他是詐騙集團共犯，向桃園地方法院聲押已獲准。（記者周敏鴻攝）

吳姓男子購買李姓男子的房屋，桃園地檢署懷疑他是詐騙集團共犯，向桃園地方法院聲押已獲准。（記者周敏鴻攝）

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