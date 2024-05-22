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涉王老吉假交易害駿熠損2300萬 兆紳董事長劉兆生100萬交保

台北地檢署。（資料照）

台北地檢署。（資料照）

2024/05/22 13:10

〔記者王定傳／台北報導〕終止上櫃公司駿熠電子（3642）被控勾結兆紳管理顧問公司劉兆生等人，與中國知名飲品「王老吉」，及退休警員許恒瑞與同居女友房欣怡開設的麗峰實業等公司進行假交易，美化財報，造成公司損失2300萬餘元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分3路搜索，傳喚劉兆生及駿熠電子登記負責人紀政孝等8人到案，今訊後依違反證券交易法，諭令劉100萬元交保、紀80萬元交保。

其他被告部分，檢方諭令王老吉大健康產業有限公司董事長李大彰50萬元交保、許恒瑞30萬元交保、房欣怡15萬元交保，其餘3人亦都交保。

劉兆生還曾帶領兆紳團隊進駐多家體質不善的上市櫃公司，並在大股東的授權下，以副董事長的身分主導變革，去年7月還暫代街口投信董事長，目前是上櫃公司新零售董事長。

據了解，紀政孝只是駿熠公司的登記負責人，該公司實際負責人，找劉兆生帶領他的經營團隊來經營公司，並命劉兆生擔任公司副董事長。

檢調調查，2017、2018年間，駿熠為美化財報，掩蓋公司長期虧損事實，涉嫌與王老吉王老吉、麗峰實業等公司進行假交易，藉此美化財報，造成公司損失2300萬；北檢昨指揮台北處兵分3路發動搜索，訊後依違反「證交法」財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌，諭令劉、紀等人交保。

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