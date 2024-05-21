單行道當賽道！3客運司機互相逼車、競速 通通涉公共危險送辦

三輛客運巴士因為發生行車糾紛，在平面道路上互不相讓，還擠進單行道。（民眾提供）

2024/05/21 23:13

〔記者王捷／台南報導〕因為行車糾紛，3名客運司機把巴士當賽車開，20日下午在平面道路競速、險象環生，南警五分局獲報後表示，全案將以公共危險罪偵辦。

據了解，這起客運競速事件，起因為2輛私人客運巴士原先就有糾紛，在台南北區東豐路時，於雙線道互不相讓，想超越另一輛車，擠進單線道後，又遇上另一輛客運，並把第3輛巴士逼近槽化線，最後開近機車道，衍生3輛巴士在單線道互相競速的狀況。

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3輛巴士在路幅不寬的單行道上逼車、競速，最後第3輛巴士因為被其他車輛堵住，才停下來，另外2輛私人巴士則離開現場，3輛大車的行為，雖然沒有造成事故，但目睹的機車騎士非常驚恐，還好沒有人因此受傷。

警方指出，2部客運駕駛在擠進單行道時，因非突發狀況在車道中暫停，違反道交條例第43條危險駕車規定，將面臨罰鍰及吊扣牌照處分。本分局已製單舉發，可處6000元至36000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

此外，第3輛客運駕駛另違反道交條例第60條跨越槽化線、第45條行駛機慢車優先道，一樣也是依法舉發，另外，3名駕駛都涉嫌公共危險罪，將依法釐清偵辦，目前正在通知另外2名離開現場的駕駛到案說明。

警方呼籲，遇到行車糾紛要保持理性，若有暴力情事，警方一定依法究辦，不要以為爭一口氣只有吃上罰單而已，職業駕駛如果因此違反刑法公共危險，可能面臨駕照的處罰。

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