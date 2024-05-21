日月潭區間測速悄「變嚴」！民眾吃7罰單噴1萬多 怒批失信於民

日月潭區間測速悄悄「變嚴」，短短8天就取締500多件。（記者劉濱銓攝）

2024/05/21 17:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台21線埔里至日月潭的區間測速照相速限60公里，自2022年4月開拍已2年多，原先南投警方配合南投縣議會為勸導民眾，將測照速限60公里放寬10公里的規定，加碼再緩衝10公里，等同80公里才開罰，詎料今年4月起，區間測速竟悄悄「變嚴」，有民眾時速71公里就被開單，且連續收到7張罰單，共罰1萬1200元，痛批「政府搶錢」、「失信於民」，要求撤單。

南投警方回應，該區間測速系統於去年11月故障，今年3月底修復後在4月上線執法，惟當時承辦人員異動，未察過去縣議會曾有該路段「時速80公里以上優先執法」的決議，便依中央法規僅放寬10公里，並同步於警局官網公告，以致4月1日至4月8日，取締速限71公里以上車輛達500多件，後來也陸續收到民代與民眾反映速限「變嚴」的陳情，因此也緊急開會，行文給裁罰單位監理站，建請參酌相關情節予以撤單，但無奈最後仍得到無法撤銷的結論。

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陳情民眾表示，區間測速路段是條連續彎道的長斜坡，2年前甫上路執法時，就因造成用路人上坡難以加速，下坡還要一路踩煞車，以致居民進出不便，警方才配合縣議會的要求，將原本放寬至70公里的規定，再放寬至80公里才開罰，將近2年居民依此速限駕駛均相安無事，怎料近日竟連續收到超速罰單，且71公里就受罰，痛批警方搶錢、失信於民，要求撤單，且須明確告知地方已恢復成只放寬10公里，才不會有人再無辜受罰。

警方則說，目前仍在討論是否還有轉圜辦法，但放寬速限則朝向與中央法規一致，另考量該路段區間測速期間未曾有過死亡車禍，顯見用路人行車習慣多已改善，未來也會研議以移動式測速照相取代區間測速，以達到速度管理目的。

民眾指控日月潭區間測速悄悄「變嚴」，導致連續收到7張罰單，每張開罰1600元，共受罰1萬1200元。（民眾提供）

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