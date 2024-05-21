中捷砍人案》英勇馬尾男負傷血戰3刀嫌 網讚爆「根本大俠」

馬尾男英勇地與洪嫌近身博鬥奪刀。（圖擷取自「爆料公社」）

2024/05/21 16:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運今天驚傳喋血，20歲洪姓男子身帶3把刀，無差別砍傷車廂2名乘客，事件一發生震驚全台連同案發影片也曝光，只見多位民眾追打制伏，有人拿雨傘、還有女性乘客徒手猛敲洪男頭，尤其是其中1名綁馬尾的長髮男，更是在看到洪男亮刀瞬間就撲上前近身扭打博鬥，英勇表示讓網友讚爆「根本大俠」！

這起事件共有3名傷者，20歲洪男（嫌犯）左手指撕裂傷，由專責救護隊救護車送往林新醫院；17歲呂姓少年、胸口及肩膀及手臂2處撕裂傷，黎明分隊救護車送往林新醫院； 27歲許男（長髮男），臉頰及下巴約15公分撕裂傷，黎明分隊救護車送往林新醫院。

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台中捷運今天近中午驚傳砍人驚悚事件，20歲洪嫌揮刀無差別攻擊，砍傷車廂2名乘客，而案發時影片迅速被上傳網路相關社群，立即引發熱議瘋傳，畫面中可以看到許多男女乘客衝上前制伏，其中長髮綁馬尾的許男，第一時就衝上去上前抱住洪嫌制止，洪嫌出手連刺長髮男，一度沒握穩刀子掉落彎腰撿的時候，許男再度上前抱住他。

此時許男見無法控制住洪嫌，立即往後退，洪男追上後大批乘客一擁而上包圍洪男拳打腳踢，也猛力敲擊洪男手部讓他鬆手掉刀，避免再度揮刀攻擊，而許男即使已經負傷，仍不畏挺身而出繼續上前壓制，英勇表現讓網友大讚留言，「真的是英雄，比路上刺青8+9還有種」、「面對拿刀的人還能勇敢上前，真的不容易。」

還有網友說，「敢上前的都是真英雄」、「沒有長髮男阻擋，會不會真的有人死於刀下，還真的很難說」、「長髮壓制第一波真的太猛了」、「奪菜刀的也很勇」、「滿滿的大俠感」、「這才是真的有戰鬥力的」。

馬尾男負傷畫面曝，網友大讚他是英雄。（圖擷取自「爆料公社」）

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