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勒索不成 新竹惡煞找人持槍掃射巨城前美髮店

警方逮捕開槍陳男的畫面。（記者蔡彰盛翻攝）

警方逮捕開槍陳男的畫面。（記者蔡彰盛翻攝）

2024/05/21 14:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹巨城前一家連鎖美髮店員工在外與人結怨，甯男竟趁機向負責人程女勒索150萬元，程女不從，甯男竟找陳男到店門口朝鐵門連開5槍恐嚇，新竹地院依持槍、恐嚇、毀損等罪判陳男徒刑6年4月、甯男徒刑3年。

法官調查，甯男假藉與呂男有糾紛，要求呂男老闆程女出面解決，認為程女是連鎖美髮店負責人，具有資力，且營業場所固定較可欺，竟向程女勒索金錢，於111年11月7日下午電話恫嚇：「就看你要怎麼處理啊喔！反正我等一下就會有動作了」、「反正我現在X你娘，我已經豁出去了啦！」、「你店也不要就好啦，是啊，我這樣講沒錯吧」、「反正現在不管怎樣，我就是要處理你們店」等語，並向程女表示可將勒贖金錢之額度從150萬元降至88萬元，以不讓程女繼續營業之脅迫方式勒索。

甯男因程女拒絕勒索，為逼迫就範，請陳男出面對該店開槍射擊。當晚10點陳男拿口罩掛在機車車牌上掩飾身分，到美髮店前朝鐵門連開5槍，致鐵門被射穿4個彈孔及鐵門內2片玻璃大門破裂。之後陳男將槍交給甯男寄藏。

法官審酌甯男不思以正當途徑獲取財物，卻向被害人恐嚇勒索款項，不尊重他人財產權，陳男及甯男均明知具有殺傷力槍彈屬高度危險物品，對社會治安潛藏危害甚鉅，竟均漠視法令，非法持有槍彈，又共同開槍射擊等恐嚇及毀損行為，依持槍、恐嚇、毀損等罪判陳男徒刑6年4月、甯男徒刑3年。

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