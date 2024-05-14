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機車卡電桿與護欄間 新北萬里騎士摔落3米深瑪鋉溪床不治

新北市萬里區內中福路今天上午發生一起離奇交通事故，一輛機車卡在路旁水泥電桿與護欄間，機車騎士摔落護欄下方瑪鋉溪床上不治。（記者林嘉東翻攝）

新北市萬里區內中福路今天上午發生一起離奇交通事故，一輛機車卡在路旁水泥電桿與護欄間，機車騎士摔落護欄下方瑪鋉溪床上不治。（記者林嘉東翻攝）

2024/05/14 12:21

〔記者林嘉東／新北報導〕蔡姓機車騎士今（14）日上午騎車行經新北市萬里區內中福路時，疑似失控自撞電桿，機車卡在路旁水泥電桿與水泥護欄間，蔡男不幸摔落護欄下方約3公尺深的溪床上，因適逢枯水期間，致跌落溪床裸露石塊的蔡男傷重不治。

新北市消防局今天上午9時許獲報，萬里區內中福路發生一起離奇交通事故，一輛機車卡在路旁水泥電桿與護欄間，機車騎士摔落護欄下方瑪鋉溪床上。

消防隊員攀下溪床後，發現騎士已無呼吸心跳，利用消防吊車將他從溪床上吊起，送往台大金山分院急救後仍傷重不治。

金山警方調查，警方是接獲路過民眾報案，發現電桿與護欄間有一輛機車，卻未見騎士，靠近一看嚇見騎士躺在溪床上石塊上一動也不動，才趕快報案。

警方獲報後，依車籍資料查出車主為30歲蔡姓男子，正調閱附近監視器，釐清事故發生原因。

消防局第六大隊大隊長羅億田呼籲，騎士騎車時要特別注意車前狀況，千萬不能疲勞駕駛、超速或任意超車，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全，若發生有事故發現，請打119或110報案，讓警消快速抵達現場搶救。

新北市六大隊消防隊員攀下溪床後，發現騎士已無呼吸心跳，利用吊車將他從溪床上吊起，送醫後傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

新北市六大隊消防隊員攀下溪床後，發現騎士已無呼吸心跳，利用吊車將他從溪床上吊起，送醫後傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

新北市六大隊消防隊員攀下溪床後，發現騎士已無呼吸心跳，利用吊車將他從溪床上吊起，送醫後傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

新北市六大隊消防隊員攀下溪床後，發現騎士已無呼吸心跳，利用吊車將他從溪床上吊起，送醫後傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

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