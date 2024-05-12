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520總統就職典禮將登場 總統府周邊明起交管3天

警方公布交通管制範圍圖。（記者王冠仁翻攝）（記者王冠仁攝）

警方公布交通管制範圍圖。（記者王冠仁翻攝）（記者王冠仁攝）

2024/05/12 13:16

〔記者王冠仁／台北報導〕總統當選人賴清德，即將於本月20日上任，屆時也將舉辦第16任總統暨副總統就職慶祝大會活動，主辦單位也將從明天開始至15日，在寶慶路辦理道具安裝作業。對此，轄區中正一分局今天表示，本月13日至15日，將於總統府周邊進行交通管制，民眾若行經管制路段要遵守現場員警指揮疏導。

中正一分局表示，從明天早上9時開始，至15日深夜11時止，會在總統府周邊道路進行交通管制，詳細管制時段與範圍如下。

一、5月13日9時至深夜11時，辦理道具安裝作業，管制寶慶路【重慶南路至懷寧街（均不含）】南側3線車道（西往東方向管制，東往西方向外側1線維持通行）。

二、5月13日深夜11時至5月14日4時辦理第一次夜校，活動範圍為衡陽路（不含）以南、公園路（不含）以西、愛國西路（不含）以北、博愛路（不含）以東，管制路段如下：

（一）凱道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向全線。

（二）貴陽街【博愛路至公園路（均不含）】東、西雙向全線。

（三）寶慶路【博愛路（不含）至懷寧街（含）】西往東方向全線。

（四）重慶南路【衡陽路至愛國西路（均不含）】南、北雙向全線。

（五）懷寧街【衡陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向全線。

三、5月14日4時至5月15日深夜11時，持續辦理道具安裝作業，管制寶慶路【重慶南路至懷寧街（均不含）】南側3線車道（西往東方向管制，東往西方向外側1線維持通行）。

警方說，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經的各路線公車，台北市公共運輸處已協調公車業者配合改道行駛。請駕駛人務必提前改道行駛並避開管制區域，勿違規停車，遵守各路口員警及義交指揮疏導，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

警方公布交通管制範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

警方公布交通管制範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

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