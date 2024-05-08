療養院病患睡不著 放火差點燒了醫院旁萬善廟

桃園療養院何姓住院病患睡不著，晚上跑到醫院旁萬善廟放火，桃園地院將他判處10月徒刑，緩刑3年，刑前令入適當處所或方式施以監護1年。（記者余瑞仁攝）

2024/05/08 13:12

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市何姓男子因精神疾病到衛福部桃園療養院就診，2022年10月住院期間，他因心情低落無法入眠，卻跑到醫院旁的萬善廟內以打火機燃燒衛生紙及棉被，還好有路人發現打119並協助撲滅火勢，桃園地院審理後，認為何男觸犯放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪，判處徒刑10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於刑前令入相當處所或以適當方式施以監護1年。

桃園地院判決指出，何男罹患思覺失調症，其辨識行為違法或行為能力顯著減低，他於衛生福利部桃園療養院住院就診期間的2022年10月25日晚間，跑到醫院旁的萬善廟，以打火機燃燒衛生紙引燃紙板及他先前置放於廟宇內的棉被，造成廟內牆壁、地板、香爐及祭祀桌面遭受不等程度燒損，還好當時有路人見狀報案並協助撲滅火勢，才避免火勢繼續延燒，保住萬善廟免於全毀。

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案經警方獲報查出何男犯案送辦，經桃園地檢署起訴。桃園地院法官審理認為，何男因精神疾病、情緒不穩而犯案，考量廟宇受燒的情形並非嚴重，且周圍並非緊鄰住宅，火勢也旋即為他人撲滅，造成的公共危險程度較低，參以何男犯後坦承犯行，態度尚可，且兼衡其國中畢業學歷、未婚無子女、曾從事包裝、麵包店、加油站、保全、電動廠等打工工作，於18歲出現思覺失調症狀後即未再穩定工作等情狀，判處10月徒刑，緩刑3年，並於刑前令入適當處所或方式施以監護1年。可上訴。

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