獨家》高雄少年及家事法院新任院長 台中地院法官涂秀玲升任

高雄少年及家事法院新任院長，經司法院多方考量，將由台中地院法官涂秀玲升任。（記者楊國文攝）

2024/05/07 23:08

〔記者楊國文／台北報導〕司法院少家廳廳長謝靜慧因行政首長職將任滿6年，日前以「第一志願」申請回任高等法院從事審判工作，謝的少家廳長職位，確定由現任高雄少年及家事法院院長鍾宗霖接任，至於鍾的遺缺，司法院內定將由台中地院家事法官涂秀玲升任。

涂秀玲日前在立法院公聽會疾呼，對司法需求甚殷的兒少、身心障礙及老人等弱勢，有必要儘速在北、中、南、東地區各成立專業的少家法院。

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涂秀玲是輔大法律系、中正大學法研所畢業，司法官學院第31期結業，歷任高雄、台南、台中地院民事法官、庭長，及台中高分院民事庭法官等職位，去年8月主動申請擔任台中地院民事法官至今。涂秀玲因為資歷完整、且在家事案件中表現優異，而獲拔擢升任高雄少家法院院長。

謝靜慧廳長曾任高等法院庭長，她獲司法院長新宗力邀請，於2018年7月6日轉任少家廳長的行政職即將屆滿6年，必須回任審判工作。

法界普遍認為，謝靜慧法官歷練完整，且是司法官學院第30期結業，非常資深，且具有中正大學法律博士學位，也在少家廳長任內有不凡建樹，其部屬有人已擔任地院院長、同期多人已升任最高法院法官，謝靜慧早已是「院長級」法官，若回到審判工作，至少也是最高法院法官，不過，出人意表的是，謝靜慧填的第一志願是回任「高等法院」，並非最高法院。

現任高雄少家法院院長鍾宗霖將於今年7月接任謝靜慧的少家廳長一職，涂秀玲則接任鍾的遺缺，涂投入家事案件用心之深，獲法界肯定而出線。

司法官過勞問題一直未獲解決，立法院司法及法制委員會本月2日召開公聽會，涂秀玲出席指出，去年8月從台中高分院轉任台中地院家事法官，發現民事庭法官每月新收等案件竟高達317件，另外，一位從檢察官轉任民事法官的同事即將離職，此法官同事認為，案件量太大，造成心理負擔也大，將無法好好處理案件，她也以各法院2023年少家收案為例表示，前3名分別是高雄少家法院的27605件、新北地院26007件，及台中地院24901件，案件量多到無法負荷。

除案件量多等問題，涂秀玲法官也呼籲要增補人力，少年需要多元處遇措施，老人、新住民、家暴受害者、身心障礙人士及相關議題都需要更細緻化處理，有設置少家專業法院的必要；她認為，我國目前已成立高雄少家法院，北院少家法院亦預計於近期成立，仍須儘速落實少年及家事法院組織法，在中部、東部成立少家法院，並增加相關人力員額。涂秀玲等人事案，將於司法院人審會5月12日的會議通過。

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