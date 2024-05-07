聯發科工程師猝死寒舍艾美泳池 家屬求償千萬敗訴

王姓工程師猝死寒舍艾美會館泳池，家屬指酒店負責人蔡伯翰等人均有賠償責任，求償2566萬餘元；然北院指家屬提告無理由，判決敗訴。（資料照）

2024/05/07 19:30

〔記者溫于德／台北報導〕原任職聯發科的王姓工程師，4年前持美國運通黑卡赴五星級台北寒舍艾美酒店艾美會館游泳，卻突然身體不適猝逝；家屬認為是業者延誤就醫，對酒店負責人蔡伯翰等人提告過失致死罪，但蔡等人均無刑事責任；至於家屬求償2566萬餘元部分，日前已遭台北地院民庭判決敗訴。

2020年7月29日，王男在艾美會館游泳池突發心臟疾病，一度向櫃檯尋求協助，後來倒地不起，經送醫搶救仍不治。後來家屬向媒體投訴，指王男倒地前曾求助酒店櫃台，兩度表達就醫需求，酒店卻等他失去生命跡象，才緊急叫救護車，質疑酒店延誤黃金救援時間。

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案經檢方調查，指王男游泳上岸後，雖察覺身體不適，但他曾向酒店員工表示休息一下就好，直到10多分鐘後，王男自覺情況沒有好轉，才轉而求助酒店員工，希望能陪他搭計程車就醫，沒有要求叫救護車；另酒店員工發現王男倒地不起，緊急叫救護車將他送醫。

檢方也指，酒店游泳池等硬體設施與後續相關處理流程，均無異狀，且酒店員工曾詢問王男是否需要協助送醫，王男也表示不需要叫救護車，故認定酒店員工無法預料王男會突然昏倒，已盡到提供救助的義務，將蔡伯翰等9人不起訴。

後來家屬改向法院聲請交付審判，北院刑庭指王男會心肌梗塞與酒店未設置醫護室、高腳救生椅及無障礙空間，沒有因果關係，裁定駁回聲請確定。

民事部分，王男家屬決定向蔡柏翰、寒舍等他們認為有賠償責任的被告，共求償2566萬餘元。但蔡男等人均以沒有因果關係為由，拒絕賠償。

北院民庭說明，寒舍艾美會館雖未遵守游泳池規範而有缺失，然與王男之死沒有因果關係，故王男家屬無從依消保法規定提告求償，決定判家屬敗訴；全案仍可上訴。

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