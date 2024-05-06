為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

醉男鬧區隨機亂砍3路人還嗆「算你衰」 判6年定讞

台北市水果攤員工柯明宗，去年7月在北市信義區馬路邊持菜刀隨機砍人，砍傷2男1女，最高法院維持歷審一致見解，依殺人未遂罪判處6年徒刑定讞。（資料照）

台北市水果攤員工柯明宗，去年7月在北市信義區馬路邊持菜刀隨機砍人，砍傷2男1女，最高法院維持歷審一致見解，依殺人未遂罪判處6年徒刑定讞。（資料照）

2024/05/06 11:23

〔記者張文川／台北報導〕台北市水果攤員工柯明宗，去年7月晚間酒醉和經濟壓力而心情不佳，在北市信義區馬路邊持菜刀隨機砍人，砍傷2男1女，劉姓男騎士遭砍傷左頸，柯還嗆聲「算你衰」，另1男被割傷手部、1女背部被劃傷約20公分。最高法院維持歷審一致見解，依殺人未遂罪判處6年徒刑定讞。

51歲柯明宗是台北市中坡南路的水果攤員工，2023年7月29日晚間7時，他在附近小吃店吃飯喝酒後，突然發酒瘋回水果攤抄起30公分長的菜刀，站在馬路上隨機砍殺經過的騎士。

由於柯男大吼狂叫，不少騎士繞道避而遠之，但王姓男子仍不幸遭劃傷手臂，侯姓女子搭乘丈夫機車經過，後背也遭劃傷。

傷勢最嚴重的劉姓騎士，被柯男阻擋去路，以台語咆哮叫喊「算你衰」，隨即以菜刀揮砍劉男左頸，劉男因閃躲，重心不穩人車倒地，柯仍不放過劉，朝劉的左肩頸、身體揮砍數刀，造成劉左頸3公分撕裂傷等傷勢，劉負傷搶下菜刀，警方獲報趕達制伏柯。

警方發現柯全身酒氣，對他進行酒測，酒測值高達0.63毫克，他辯稱「酒醉了，不記得發生什麼事」。北檢依殺人未遂罪起訴。

台北地院審理時，柯坦承知道朝劉男的頸部砍去，但辯稱沒有殺人故意。

不過，合議庭認定柯朝劉頸部揮砍，有不確定殺人故意，審酌柯與劉並不相識，僅因心情不佳，竟持菜刀隨機揮砍路人與騎士，考量已賠償達成和解，量處6年徒刑。二、三審皆駁回柯上訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
紐西蘭男子持斧闖3家中餐廳 隨機砍人釀4傷
2023/06/20 08:55

紐西蘭男子持斧闖3家中餐廳 隨機砍人釀4傷
澳洲少年持刀傷人後遭警擊斃 澳警方：具有恐怖主義行為特徵
2024/05/06 10:33

澳洲少年持刀傷人後遭警擊斃 澳警方：具有恐怖主義行為特徵

經濟部與高市府攜手推動大林蒲遷村
男子員林公園隨機砍人自殘 戒護就醫後收押
2023/12/26 11:08

男子員林公園隨機砍人自殘 戒護就醫後收押
日本京王線襲擊事件 隨機砍人縱火「小丑男」判刑23年
2023/07/31 19:35

日本京王線襲擊事件 隨機砍人縱火「小丑男」判刑23年

許富凱秀浪漫 送媽CITIZEN賞櫻錶心意
再傳仿效捷運隨機砍人 大學生留言被逮送辦
2024/03/07 12:54

再傳仿效捷運隨機砍人 大學生留言被逮送辦
購物者陳屍香奈兒門口！雪梨商場6死砍人案凶嫌身影曝光
2024/04/13 16:54

購物者陳屍香奈兒門口！雪梨商場6死砍人案凶嫌身影曝光
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播