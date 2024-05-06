醉男鬧區隨機亂砍3路人還嗆「算你衰」 判6年定讞

台北市水果攤員工柯明宗，去年7月在北市信義區馬路邊持菜刀隨機砍人，砍傷2男1女，最高法院維持歷審一致見解，依殺人未遂罪判處6年徒刑定讞。（資料照）

2024/05/06 11:23

〔記者張文川／台北報導〕台北市水果攤員工柯明宗，去年7月晚間酒醉和經濟壓力而心情不佳，在北市信義區馬路邊持菜刀隨機砍人，砍傷2男1女，劉姓男騎士遭砍傷左頸，柯還嗆聲「算你衰」，另1男被割傷手部、1女背部被劃傷約20公分。最高法院維持歷審一致見解，依殺人未遂罪判處6年徒刑定讞。

51歲柯明宗是台北市中坡南路的水果攤員工，2023年7月29日晚間7時，他在附近小吃店吃飯喝酒後，突然發酒瘋回水果攤抄起30公分長的菜刀，站在馬路上隨機砍殺經過的騎士。

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由於柯男大吼狂叫，不少騎士繞道避而遠之，但王姓男子仍不幸遭劃傷手臂，侯姓女子搭乘丈夫機車經過，後背也遭劃傷。

傷勢最嚴重的劉姓騎士，被柯男阻擋去路，以台語咆哮叫喊「算你衰」，隨即以菜刀揮砍劉男左頸，劉男因閃躲，重心不穩人車倒地，柯仍不放過劉，朝劉的左肩頸、身體揮砍數刀，造成劉左頸3公分撕裂傷等傷勢，劉負傷搶下菜刀，警方獲報趕達制伏柯。

警方發現柯全身酒氣，對他進行酒測，酒測值高達0.63毫克，他辯稱「酒醉了，不記得發生什麼事」。北檢依殺人未遂罪起訴。

台北地院審理時，柯坦承知道朝劉男的頸部砍去，但辯稱沒有殺人故意。

不過，合議庭認定柯朝劉頸部揮砍，有不確定殺人故意，審酌柯與劉並不相識，僅因心情不佳，竟持菜刀隨機揮砍路人與騎士，考量已賠償達成和解，量處6年徒刑。二、三審皆駁回柯上訴，全案確定。

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