國1水上段驚見電動輪椅車 5騎士趕時間誤闖

電動助步車（輪椅）闖入國道1號嘉義水上南下路段。（第四公路警察大隊提供）

2024/05/04 18:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嚇死人！用路人今天下午3點多行經國道1號嘉義水上南下路段時，赫見路肩有5部電動助步車（電動輪椅）行進中，國道警巡邏車立即前往通報路段，但已有兩部轉進台82線快速公路，警方將3車攔下，又到台82線攔下另兩部，5名女騎士則被載回去派出所開單告發。

高速公路拖吊業者表示，這還是第一次在國道上執行輪椅拖吊任務，所幸沒有發生意外事故。

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國道四隊指出，4日下午3點18分獲報，指嘉義水上南下路段外側路肩有5部電動輔助自行車持續往南行駛，通報線上巡邏車前往察看，於3點22分在該地點發現3部電動輔助自行車，經查該3部電動輔助自行車駕駛係因路況不熟而誤上國道，新營分隊執勤員警於3點58分排除下嘉義系統交流道。

據了解，這5位女性殘障人士今天早上坐著電動輪椅從屏東搭火車到嘉義旅遊，在參觀幾家觀光工廠後，準備搭區間車到新營換乘自強號回屏東時，竟從國道1號水上交流道進入國道南下路段，行經的用路人看到輪椅行駛在路肩都嚇一跳，紛紛打電話通報警方。

警方表示，電動輔助自行車誤上國道，違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰，依規開罰；提醒車輛駕駛人倘誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外或其他安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

電動助步車（輪椅）闖入國道1號嘉義水上南下路段。（第四公路警察大隊提供）

電動助步車（輪椅）闖入國道1號嘉義水上南下路段，輪椅被拖吊。（第四公路警察大隊提供）

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