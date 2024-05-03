走私620隻星龜來台疑有「內鬼」被警查獲 賣家獲判緩刑

張姓男子走私620隻印度星龜，疑退貨時被擺一道落網。示意圖。（資料照，記者姚介修翻攝）

2024/05/03 10:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子從國外走私620隻保育類印度星龜，入手後發現烏龜的狀態不佳想退貨，卻在退貨途中疑被「內鬼」出賣遭警方查獲，高雄地院審理時，張男坦承犯行，被法官依違反動保法判刑1年、緩刑3年。

爬蟲玩家視為極品的保育類印度星龜，我國雖然有開放繁殖飼養，但須中央主管機關同意，一隻剛出生的印度星龜幼龜，市場上售價約3萬元，成體後一隻至少可以賣2、30萬。

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判決指出，2023年7月12日，30歲張姓男子向綽號「金牛」的男子以200萬元訂購600隻印度星龜，同月19日，620隻（賣家基於運輸過程中可能產生損耗，多給了20隻）印度星龜走私來台，張男接獲「金牛」通知後，前往前鎮漁港一帶把星龜接回左營住處飼養培育。

但張男帶著這批星龜回家後，發現星龜狀態很差，才養幾天就死了2隻，經與「金牛」連絡後，「金牛」同意退貨，張男帶著618隻星龜回到前鎮漁港的接貨地點時，當場被警方查獲送辦。

高雄地院審理時，張男坦承犯行，被沒入的618隻星龜送到屏東科技大學保育類野生動物收容中心後又死了1隻。法官認為張男無視運送過程中，星龜的生命有傷亡風險，有違政府大力宣導野生動物保育觀念，但考量他犯後態度良好，相信經此偵審程序，當知所警惕而無再犯之虞，因此依非法輸入保育類野生動物罪判刑1年，緩刑3年，須向公庫支付30萬元及提供60小時義務勞務，並接受法治教育2場次，可上訴。

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