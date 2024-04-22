男子跌落溪谷受困山區10天機智獲救 專家︰掌握333守則

跌落溪回受困多日的莊男（右），穿薄長袖上衣、長褲、雨鞋，若覺得冷還有姑婆芋可禦寒，保護他避免失溫。（圖由南投縣消防局提供）

2024/04/22 15:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕住台中市莊姓男子未帶手機、隻身到鹿谷鄉鳳凰山登山健行，跌落溪底受困10天，機智鋸斷水管讓居民無水上山查看而發現他，搜救專家表示，莊男穿雨鞋姑婆芋葉保暖、喝山泉水、吃無毒野草，掌握野外求生「333守則」的3小時不失溫、3天內喝水、3週內有進食，讓他保住性命。

54歲莊姓男子12日隻身從台中市機車外出，到鹿谷鄉鳳凰山健走，當天穿薄長袖上衣、長褲，腳穿雨鞋，走到半途不慎慎跌落「黑點石洞」10公尺深的溪谷，腳傷又未帶手機無法求援。

請繼續往下閱讀...

受困多日後利用水電工知識，以瑞士刀鋸斷居民引水用的水管，並將姑婆芋莖塞住管口，居民無水可用而前往查看才發現他，昨（21日）晚間消防搜救人員將他搬運下山送醫。

莊姓男子當過水電工，身上帶著瑞士刀，水電工的經驗讓他機智地用隨身攜帶的瑞士刀，鋸開附近居民引水用的水管，將姑婆芋的莖塞住水管，使村民無水可用，必須上山查看。果然有民眾昨日傍晚上山查看時，發現莊姓男子後報案求援，莊男僅右小腿骨折開刀，其餘狀況都很不錯。

上山搜救的警、義消發現，莊男除隨身帶瑞士刀，腳穿薄長袖上衣、雨鞋，跌落處有山泉水，可隨時喝水；且近來氣溫升高，穿長袖上衣、腳套雨鞋的他，覺得寒意時再覆蓋姑婆芋葉可防止失溫，且他透露肚子很餓時有吃野草充飢，已掌握野外求生「333守則」，即3小時不失溫、3天內有喝水、3週內有進食，得以保命。

搜救人員也建議，若實在很餓，但又不確定野草有無毒性，可利用瑞士刀挖起常綠灌木的嫩根食用充飢。此外即使平日沒有帶手機習慣，上山也應帶著手機以防不時之需，若他有帶手機，就不會受困那麼多天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法