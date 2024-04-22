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男自稱高級救護員尾隨救護車趕現場 沿途闖紅燈將開罰

該名男子駕駛貼著「EMT-P高級緊急救護員」的休旅車，沿路開啟警示燈且鳴笛尾隨救護車趕現場。（記者陸運鋒翻攝）

該名男子駕駛貼著「EMT-P高級緊急救護員」的休旅車，沿路開啟警示燈且鳴笛尾隨救護車趕現場。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/22 14:41

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局第四大隊出勤新店碧潭橋溺水勤務時，沿途被一輛貼有EMT-P高級緊急救護員的休旅車尾隨，該車還開啟警示燈並鳴笛，抵達現場後，駕駛自稱是EMTP+（資深高級救護員），但警消一查他並非警義消或志工，雖未影響救災，但消防人員已向警方檢舉，將對違規部分逕行舉發。

警消調查，新店碧潭橋昨天上午10時許有一名男子溺水，立即出動新店中隊及新店、安和分隊共8車21人前往救援，幸好溺水男子很快就被現場消防人員救起送醫，意識清醒並無大礙。

警消今天透露，昨天出勤途中有一名40多歲男子，身穿網路上買得到的國際高級救護技術員的訓練服，開著擋風玻璃貼有「EMT-P高級緊急救護員」的休旅車，沿路開啟警示燈且鳴笛，尾隨救護車闖了多個紅綠燈抵達現場，還向救護員稱自己是EMTP+（資深高級救護員）。

警消指出，經查該名男子並非新北市消防局第四大隊警義消或志工，雖不清楚男子動機為何，但他在現場未影響救災，不過，私裝警示燈鳴笛並尾隨救護車，已經影響其他民眾行車安全，已向轄區碧潭派出所檢舉。

新店警分局表示，將根據行車紀錄器影像釐清，若有違規部分將逐一舉發，由於該名男子並無違法部分，將不再另行通知到案說明。

該名男子自稱是EMTP+（資深高級救護員），但開著休旅車尾隨救護車，且沿途開啟警示燈及鳴笛。（記者陸運鋒翻攝）

該名男子自稱是EMTP+（資深高級救護員），但開著休旅車尾隨救護車，且沿途開啟警示燈及鳴笛。（記者陸運鋒翻攝）

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