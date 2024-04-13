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高雄清潔隊員無償幫友人公司清運垃圾 省1707元判1年4月

高雄清潔隊員幫友人無償清垃圾省1千多元清運費，差點被依貪污罪判刑坐牢。示意圖（資料照）

高雄清潔隊員幫友人無償清垃圾省1千多元清運費，差點被依貪污罪判刑坐牢。示意圖（資料照）

2024/04/13 10:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高市環保局擔任清潔隊員的黃姓男子，為了幫友人省1千7百多元的垃圾清運費，他無償開著垃圾車去友人公司載垃圾，結果被人舉報，高雄地院審理時，黃男坦承犯行，友人公司也趕緊補繳費用，被法官依圖利罪判刑1年4月、緩刑3年。

判決指出，黃姓男子於2012年考進高市環保局擔任清潔隊員，在大寮區清潔隊當夜班備用駕駛，負責夜間垃圾收集清運，並受理民眾臨時委託清運廢棄物；2021年12月，黃男接到友人來電，友人告知，公司有一批印表機紙匣、機殼、保麗龍、紙箱、袋裝垃圾等一般事業廢棄物需要清運，希望黃男能幫忙。

根據「高雄市代清理廢棄物收費標準」，民眾若向高市環保局轄區清潔隊申請代清理一般事業廢棄物，應依高市收費標準所定的數量與其相對應的收費級距向民眾收費，但黃男為了幫朋友公司省錢，竟直接開著垃圾車去友人公司載垃圾，沒有收錢直接送往大寮掩埋場丟棄。

事後，黃男遭人檢舉，檢廉獲報追查時，發現黃男涉圖利友人公司1707元，偵結後依法起訴；高雄地院審理時，黃男坦承犯行，友人公司也趕緊補繳這筆清運費，法官認為，黃男犯罪情節尚屬輕微，依規定減輕其刑，且經偵、審程序及科刑教訓，當能知所警惕，無再犯之虞，因此依對主管事務圖利罪判黃男徒刑1年4月、緩刑3年，須向公庫支付2萬元，並接受法治教育課程3場次、褫奪公權1年，可上訴。

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