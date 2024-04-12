影射東元董座邱純枝「小三奪權」被起訴 周玉蔻批檢察官瀆職濫權

周玉蔻批檢察官濫權起訴。（記者吳政峰攝）

2024/04/12 15:39

〔記者吳政峰／台北報導〕媒體人周玉蔻的媒體《放言》2021年報導 東元電機父子爭權大戰，內容影射董事長邱純枝「小三奪權」，氣得邱純枝提告，台北地檢署依加重誹謗罪起訴，12日開庭，周玉蔻當庭批評檢察官惡意入人於罪、瀆職濫權。

該篇報導標題為「《放‧獨家》東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年的隱痛！？ 友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！」，刊登時間是在2021年4月12日，內容提及：「與董事黃茂雄站在同一陣線的董事長邱純枝，遭外界質疑兩人『令人聯想到吳東進與李紀珠的傳聞』，引發不少議論和揣測」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層跟黃茂雄緋聞關係的疑慮」等。

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新聞刊出後，邱純枝火大，自認遭影射為小三，提告加重誹謗，北檢一度不起訴周玉蔻，但邱純枝聲請再議，高檢署認為有理，發回北檢續查，檢察官改為起訴，12日開庭，由台北地院法官謝新宓承審。

周玉蔻開庭批檢察官惡意羅織罪名，入人於罪，本案為公眾關切重大議題，記者發稿前均已查證並平衡報導，且有確切的消息來源，屬於第一手觀察，有憑有據，屬意見表達，可受公評，無誹謗故意，一審曾經不起訴，未料二審發回後就改為起訴，他聲請傳喚證人黃育仁（黃茂雄之子）作證。

周玉蔻庭後受訪強調，對司法不公感到遺憾，將交台北地院公正審理，本案影響的不只是她，還攸關全國各媒體的新聞、採訪、寫作等自由，將全力捍衛報導公共議題的權利，並還給司法公道。

檢方調查，周玉蔻在2021年4月上旬先透過1名陳姓議員邀約黃育仁，欲了解坊間傳聞東元集團家庭（父子）內鬥與東元公司派、市場派經營權之爭內幕，當天聊天過程中，黃育仁僅曖昧表示黃茂雄與邱純枝出國時他的媽媽比較關心，且經他長期觀察，懷疑2人間關係等。

周玉蔻4月9日擬具「業界盛傳，集團會長黃茂雄與董事長邱純枝之間有不可告仁的關係」等問題，指示放言編輯部記者寄發電子郵件詢問東元；東元則回應「此傳聞小道消息已嚴重涉及誹謗，請貴司應善盡媒體查證責任，切勿道聽塗說，或使用任何隱晦文字轉述，影響公聽，將損及東元電機即當事人信譽」等。

周玉蔻收到回應後，4月12日以口述方式指示記者與編輯部主管製作逐字稿，並決定標題，當天下午5時許在放言官網刊登新聞。

周玉蔻（中）在律師（右）陪同下出庭。（記者吳政峰攝）

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