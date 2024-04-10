高雄狼師性侵多名學童 教育局：配合檢調全面清查

高雄市議員白喬茵（右）今在議員質詢時，指出某國小男教師長期對學生性侵，被害人超過雙位數且時間長達20年，直到去年校方及教育局才知情。（圖擷取自高雄市議會直播）

2024/04/10 16:55

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議員白喬茵爆高雄國小有狼師 20年性侵超過雙位數學生

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市議員白喬茵今天（10日）在議會質詢時爆料，北高雄某國小男教師長期對學生性侵，被害人超過雙位數且時間長達20年，直到去年校方及教育局才知情；對此，高雄市教育局回應，已停聘該名狼師，並配合檢調單位全面清查，同時嚴厲譴責、絕不姑息！

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高雄市教育局指出，去年3月學校接獲情資後，即依「性別平等教育法」規定通報，並召開性平會，外聘3名調查委員釐清事件，專輔教師也立即入班輔導，會持續留意被害學生身心狀況及就學穩定度，提供必要之輔導或諮商資源，持續給予支持及關懷。

去年6月教育局與橋頭地檢署、社會局家防中心召開「重大特殊事件跨網絡會議」，橋檢於6月21日羈押該師並延押至今，教育局也依據教師法第21條規定停聘該師，並配合檢調單位進行地毯式清查是否有其他被害學生。

教育局呼籲，因此案涉及時間較長，若有此案的其他受害者或其法定代理相關人，可依據性別平等教育法規定，直接向教育局或學校提出檢舉來申請調查，維護自身權益。該師進入司法審判階段後，若檢調調查屬實，將依教師法第14條規定，最高會對該師予以解聘，且終身不得聘任為教師。

針對校園性別事件的預防，教育局主任秘書歐素雯表示，依規定督導學校每學期至少辦理2小時的性侵害防治課程，以及4小時的平等教育課程，強化學生自我保護意識，針對教師的性平研習，增加學生的性平宣導課程，加強師生間兒少性剝削的察覺度。

歐素雯說明，對於各級學校在聘任、任用教育人員或進用、運用其他人員前，會督導學校務必依據「性別平等教育法」第30條之規定，確實清查有無性侵害犯罪及相關不適任紀錄，並於每年定期追蹤查詢，提報教育局備查，維護友善校園環境。

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