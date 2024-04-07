疑電動機車充電惹禍 台南民宅凌晨失火屋主3人送醫

7日凌晨4點多，台南北區北門路二段237巷內一棟4樓民宅失火，疑是一樓的電動機車充電惹禍。（圖：民眾提供）

2024/04/07 09:41

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區北門路2段237巷1處狹小巷弄內的1棟4樓透天住宅，今天凌晨4點多驚傳火災。消防局119勤務中心獲報時1樓有明顯火光、樓上有人受困，消防人車趕抵時火勢被鄰居撲滅，1男屋主自行脫困；消防員先後在2、4樓以共生面罩救出男屋主的妻子及其女兒，3人疑有吸到濃煙、都預防性送醫。

7日凌晨4點21分許，南市消防局119值勤作業人員獲報，指稱該屋內有明顯火勢與人員受困，即請轄區與附近分隊人車儘速趕抵。人在屋內4樓的董姓女子（50多歲、屋主夫妻女兒）以電話告訴作業員她人在4樓、父母住在2樓，但無法聯絡上父母。作業員請董女待在4樓、關上房門，等待救援。

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消防救災人車到達時，見失火民宅的鄰居已接用水管、射水撲滅1樓的起火位置。

消防人員同時了解屋內的董女使用鐵門遙控器將1樓的鐵捲門打開，讓鄰居得以用水管幫忙滅火；同時，董女的80歲董姓父親也在第一時間從屋內逃出來。消防員接著上到2、4樓以共生面罩救下受困在房內的84歲陳姓婦人（董男的妻子）及董女，董姓夫妻與女兒3人疑有吸入濃煙預防性送醫。

救災人員檢視1樓失火位置有1輛可充電的電動機車與一些雜物遭到焚燬，屋主告訴消防員當時機車有在充電，懷疑是充電出問題惹禍；但屋主向消防人員表明不需做火災原因調查與鑑定。

消防人員以共生面罩救出受困屋主。（圖：民眾提供）

凌晨4點多，台南北區北門路二段237巷內一棟4樓民宅失火，屋內一對老夫妻屋主與女兒都獲救。（圖：民眾提供）

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