阿公不可以！女照服員幫穿衣服 中風3次8旬翁伸手揉奶

江姓老翁揉捏女照服員胸部並偷親，彰化地院依強制猥褻罪判刑。（資料照）

2024/04/02 19:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕領有重度身心障礙證明的彰化81歲江姓老翁，生活起居須依賴照服員，不過老翁卻趁女照服員幫他穿衣服時伸手揉捏胸部，並親吻臉頰，女方反抗連說3次「不可以」，老翁仍不罷手，挨告還辯稱「我中風3次，連手都舉不起來」，彰化地院以老翁犯行都被手機拍下，依強制猥褻罪判刑6月。

判決書指出，江男曾因急性腦中風，又罹患高血壓、糖尿病、慢性阻塞性肺病等疾病，導致行動不便，領有重度身心障礙證明，家人考量他年事已高，健康狀況不佳，因此聘請女子擔任照服員，不過江男卻會對女照服員毛手毛腳，並對她伸手襲胸等猥褻行為。

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判決書指出，去年9月某日上午，女照服員在江男住處內，準備幫剛洗好澡的江男穿衣服，江男利用與對方近距離面對面機會，以右手伸進女照服員衣服揉捏胸部，並觸摸至臀部，同時以左手抓住女照服員右手，趁機強行親吻其臉頰，女子雖向其表達「不可以」（台語）等語3次，仍遭江男猥褻得逞。女照服員不甘受辱，事後拿手機錄影報警。

江男對犯案過程一概否認，並辯稱「他中風三次，手都舉不起來」反誣指女照服員胡說，挾怨報復等語。

法官審理，江男為滿足色慾，不顧被害人反對，強犯猥褻罪行，考量江男年逾80，依法予以減刑，審酌，江男於偵查期間始終否認犯行，直至被害者提出手機錄影等證據才坦承不諱，其惡行不管有無取得諒解，並無減刑跟宣告緩刑道理，應令其付出相當教訓，以維護居家照服員執業安全，將江男依強制猥褻罪判處6月徒刑。

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