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新型35噸艇進駐澎湖海巡 驅離越界中國漁船利器

澎湖海巡隊第三艘35噸級巡防艇抵澎。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊第三艘35噸級巡防艇抵澎。（澎湖海巡隊提供）

2024/03/30 16:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕金門事件後中國漁船越界頻繁，海巡署艦隊分署加強巡防能量，海巡署艦隊分署新造35噸級巡防艇，今（30日）下午由艇長羅智鴻帶隊航返澎湖海巡隊，該艇消防噴水最大射程超過60公尺，是海上救災及驅離越界中國漁船利器。

艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」預計建造52艘新型35噸級巡防艇，3519艇係第3艘進駐於澎湖海巡隊之新型35噸級巡防艇，此船型採用二部高速主機，搭配高級船舶控制系統，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節（約83公里）、續航力達600浬，有效延長海上執勤時間，對於多島礁、淺灘的澎湖海域，可充分展現其效能，保護我國漁民海上作業的權益與安全。

該艇另特別強化消防滅火功能，噴水量約為每小時7萬公升、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，利於執行海上救災及驅離越界中國漁船；船體部分採用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，針對拒不配合的違法船舶，可採強勢登檢作為，展現強力執法決心。

金門事件後中國漁船越界頻繁，海巡署艦隊分署加強巡防能量，生力軍加入增加能見度；另澎湖地區時序進入旅遊旺季，花火節亦將於四月開幕，遊客人數及水上遊憩增多，民眾有任何需要協助之情事，請撥打「118」海巡服務專線，海巡將於第一時間迅速提供協助。

海巡署籌建新艦，澎湖海巡隊成為重兵佈防區域。（澎湖海巡隊提供）

海巡署籌建新艦，澎湖海巡隊成為重兵佈防區域。（澎湖海巡隊提供）

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