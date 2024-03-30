目睹持菜刀挾持婦人 新北正妹女警奪刀壓制嫌犯救人

新北市三峽連姓嫌犯持刀當街挾持前女友，三峽所女警高依倩衝上前壓制逮捕連嫌，起出兇刀，依法送辦羈押，社區住戶感謝解除一顆未爆彈。（記者吳仁捷翻攝）

2024/03/30 14:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三峽分局28日獲報街頭發生持刀追砍案，三峽所女警高依倩趕抵，目睹連嫌持刀在路邊挾持林女，衝下車壓制連姓兇嫌奪刀，據了解雙方曾是男女朋友，連嫌長期跟蹤騷擾林女，還恐嚇要錢，警方移送後被裁定羈押；林女家屬今天感謝女警高依倩及三峽警方救了林女一命。

據了解，52歲連男與54歲林女「小真」曾是男女朋友，連男因不甘心年初分手，27日晚間以「要自殺」為由，騙林女外出，隨即持菜刀將她帶往空地限制行動自由，直到28日清晨，小真以身體不適想就醫為由脫逃，連男發現後，持菜刀追出，林女在大馬路上逃命，民眾見狀報警，三峽所女警高依倩、警員呂毅哲趕抵現場，見連嫌持刀抵住林女脖子，高依倩衝上前，趁連男不注意推倒他，壓制奪刀，再朝情緒激動的連男噴辣椒水，帶回偵訊，依妨害自由、恐嚇罪嫌送辦，法院裁定連嫌羈押獲准。

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高依倩回想，當時她趕抵現場，赫見一名男子持菜刀抵住被害女子頸部，還拖行她到路旁，因當時情況危急，她衝下車喝令連嫌「把刀放下」，隨即趁連男還沒反應過來衝上前推開連嫌倒地，隨即壓制奪刀。

連嫌被逮後，林女及鄰居都鬆口氣，鄰居透露，連嫌近三個月常到社區找林女，大吼大叫還持刀，住戶恐慌不已； 連嫌前科累累，跟林女認識數十年，雙方今年初協議分手，連男心有未甘，不斷上門騷擾小真，還鬼扯「愛一個人就會恨一個人」。

林女供稱，連嫌得知她手上有些養老金，要錢不成不斷騷擾，27日晚間8時許，連男到租屋處按門鈴要求下樓，否則揚言死給她看，她擔心下樓查看，卻遭連男持刀挾持到三峽文化路350號旁空地，期間連男不斷以菜刀刀背敲打林女臉部、全身，限制她行動到隔天。

隔天上午7時許，林女見連男打瞌睡，趁機落跑，沒想到卻被發現，連男追了出來，雙方在大馬路上追逐，從文化路追到大智路，小貞因體力不支被連男抓到，更不斷用刀背敲打臉部及身體四肢，造成身體多處受傷。

三峽派出所獲報有糾紛，立刻趕到現場，29歲女警高依倩一馬當先，衝上前徒手壓住連男手上的菜刀，避免小貞被刀砍傷頸部，警員呂毅哲及其他支援警力紛紛趕抵，朝連男噴灑辣椒水，順利將他上銬制伏，期間一名員警也被他咬傷左手臂，幸好並無大礙。

警方將連男依殺人未遂、妨害自由、傷害及妨害公務等罪送辦，並協助小貞向法院聲請緊急報護令，同時也請檢察官向法院聲押連男獲准，替當地社區拆除一顆不定時炸彈，居民紛紛拍手叫好。

新北市三峽連姓嫌犯持刀當街挾持前女友，三峽所女警高依倩壓制逮捕連嫌並起出兇刀。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三峽連姓嫌犯持刀當街挾持前女友，三峽所女警高依倩衝下壓制逮捕連嫌，起出兇刀，依法送辦羈押，社區住戶驚呼解除一顆未爆彈。（記者吳仁捷翻攝）

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