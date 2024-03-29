指「1450網軍」月入數十萬 中天電視台被NCC裁罰敗訴確定

中天電視台談話性節目被NCC裁罰60萬元，最高行政法院判中天敗訴確定。（記者楊國文攝）

2024/03/29 23:19

〔記者楊國文／台北報導〕中天電視台某談話性節目，被檢舉在2000年總統大選前，有特定來賓在節目爆料稱1450網軍動輒月入數十萬元，散布不實選舉資訊，違法反衛星廣播電視法，國家通訊傳播委員會（NCC）認定該節目未經事實查證，誤導民眾，具有疏失，裁罰中天電視台60萬元，中天電視台提起行政訴訟，最高行政法院今判中天敗訴確定。

判決指出，中天電視經營的中天新聞台於2019年11月6日23時26分播出的「新聞龍捲風」談話性節目，以「綠扭曲怕青年議題被韓殺到底？強強滾：有網軍都要翻了」為標題的相關內容，由一名節目來賓稱：「有1個1450（網軍）跟我說，你叫那些人不要罵我們，我們1450一個月領新台幣10幾萬元是基本的，也有領30、40萬元，高的領100多萬，整條線像肉粽這樣，你說你讓我們賺到12月底，讓我們賺，因為明年1月11日要選舉了」、「民進黨時代才有1個月10幾萬、20幾萬，這是1450講出來，他說有的賺50、60萬，兩個月給他們賺幾十萬，賺到12月底，他1月1號到1月11號投票那10天才會回過頭來說，我們良心發現會來支持韓國瑜，因為我們所做的都是假的都是騙的」等語。

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民眾認為該節目說詞不實，向NCC提出檢舉，NCC通知中天電視說明。NCC認為，該節目由來賓指稱特定人士收受具體金額，散佈不實的選舉資訊，內容未經事實查證，主持人也未進一步詢問，或聲明該資訊尚待確認應持保留態度，以不完整偏頗內容，誤導民眾對選舉相關公共事務的認知，以致損害公共利益，已違反衛星廣播電視法第27條第3項等規定，裁罰中天新聞台60萬元。中天不服，提行政訴訟。

中天新聞台主張，NCC未給予其參與聽證程序的機會，原處分違背法定程序，應予撤銷。該節目是政論節目、談話性節目，並非新聞節目，未違反事實查證原則，不適用於廣播電視法第27條第3項第4款規定，且來賓所言屬「意見表達」，不是事實陳述，並未違法，何況，錄影結束後，中天新聞台工作人員曾詢問來賓消息來源，已善盡查證義務。

NCC則稱，「新聞龍捲風」節目雖以政論節目形式播出，但仍屬於製播新聞的範疇，其內容是對於政治議題的事實陳述，而非意見表達，並以播放該來賓的陳述作為內容，實質上與傳統新聞節目，以採訪特定人士發言作為報導內容，並無二致，均應受到事實查證原則所拘束，裁處於法有據。

台北高等行政法院認為，NCC作成程序並未違法，中天電視台播送該節目確有違反事實查證原則，以致損害公共利益，經查，該節目內容縱然部分參雜有來賓個人對民進黨的主觀評論，但主要論述基礎仍在傳述、報導前述民進黨透過網軍，散佈不實選舉資訊的事實，與單純意見發表或評論不同，該節目指涉特定政黨濫用網路製造假訊息，節目內容已違反廣告法第27條第3項等規定。

北高行審理後認定，中天新聞台是衛星廣播事業，卻放任該節目違規播出，即使無法認定有故意，卻是屬於「應注意並能注意，而未注意」，主觀上有過失，因此NCC裁處60萬元，有其依據。中天不服，提起上訴。

最高行政法院認為，北高行判決並無違誤，認事、用法無不當之處，今判中天電視敗訴確定。

1450網軍（1450）為台灣網路用語，用於諷刺偏泛綠、具台灣主體意識或民主進步黨的網路使用者。

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