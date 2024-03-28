80歲老嫗懷疑「姊弟戀」男友劈腿 縱火燒房還殃及鄰宅被重判

何姓老嫗全盤否認縱火犯行，台中地院認為她已有放火前科，這次又再犯且犯後態度不好，判處徒刑7年10月。（記者張瑞楨攝）

2024/03/28 15:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕20多年前曾因縱火判刑5年人獄，現年80歲的何姓老嫗，因懷疑同居10多年、小14歲的游姓男友劈腿另結新歡，2022年7月18日縱火焚毀游男的居處建築，並殃及鄰居，法院審理時，何女否認犯行，毫無悔意，台中地方法院依放火燒毀現供人使用之住宅罪，判刑7年10月，可上訴。

判決書指出，何姓老嫗於2002年間，與鄭姓男子交往，她懷疑鄭男劈腿，與其他女子交往，邀請鄭男的王姓妻子去抓姦，王女拒絕，她竟於2002年10月18日到王女住處潑灑柴油縱火，幸好王女等人逃出，火勢也即時撲滅而未燒毀住宅，何女因此被法院判刑5年。

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何女出獄後，於10多年前與已離婚的游男交往，游男居住前妻父親的房子（四合院加蓋鐵皮屋），不料，何女又懷疑游男另結新歡，2022年7月18日上午，她先到加油站買49元的汽油，在當天上午9時許，到游男住處縱火，火勢蔓延至隔壁鄰居，台中市消防局鑑定後，排除敬神祭祖、祭祀不慎、爐火烹調不慎、菸蒂、遺留火種及電氣因素等火警因素，研判起火原因是縱火。

何女辯稱說，他與游男是宗教信仰相同的「道親」，並非男女朋友，監視器拍到她買汽油，這是要放在家裡備用，至於監視器拍到她取出瓶子，這是瓶裝水，並非拿出汽油，她也沒有進入屋內，另外，她又是重度肢能障礙者，無法爬到該建物2樓放火還能逃出，她不知道發生火災一事，是游男自己放火，再栽贓給她。

法官則是認為，包括加油站與案發附近路口等處的監視器，拍到何女買汽油，騎機車至案發處，甚至從機車取出瓶子（內裝汽油）等畫面，畫面中的人物穿著，所騎機車車號，都可確認是何女，何女上述辯詞不足採信。

台中地院法官強調，何女之前已有放火公共危險案件的前科紀錄，仍不知記取教訓，僅因懷疑男友游男另有新歡，即前往游男住處放火，且火勢延燒至鄰房，嚴重危害公眾安全，且否認犯行，毫無悔意，判處徒刑7年10月。

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