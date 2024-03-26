女子包養網站認識富商 詐騙918萬未還僅判易科刑

凌姓女子在包養網站認識黃姓富商後，涉嫌詐騙918萬元，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/03/26 22:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓富商在包養網站認識以假名與他交往的凌姓女子後，對方假藉母親罹癌需要化療等理由，在3年半內詐騙918萬元，橋頭地院依詐欺取財罪，判處有期徒刑10月，得易科罰金。

判決書指出，2017年5月間，從事行政助理工作凌姓女子，以「張XX」名義，在「甜心寶貝包養（中文名字）網」網站，認識被害人黃姓富商後，雙方隨即以微信聯繫，並進一步交往。

請繼續往下閱讀...

3個月後，凌女涉嫌以微信向黃男謊稱，因其母大腸癌化療與住院，需要一筆費用，黃男不疑有詐，自2017年8月24日起開始匯款。

不久，凌女又以自己得到流感，引發肺炎住院，及罹患乳癌開刀住院和化療等為由需要金錢，黃男誤以為真，開始陸續匯錢。後來，黃男與妻子討論房貸還款計劃，向凌女追討借款，始知受騙上當，並向轄區警方報案後，全案移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

承辦法官開庭調查後，黃男自2017年8月24日至2021年4月19日止，共匯款87次，每次2萬至12萬元不等，凌女共詐得918萬元。

橋頭地院認為凌女3次行騙犯罪，並坦承犯行，分別判處徒刑2月、3月和6月，併執行刑10月，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法