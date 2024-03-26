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獨家》開車載母衝漁港墜海有詭？士官竟在後座被救出

海巡署彌陀安檢所出動船隻到轎車墜海地點，救出男士官送醫。（資料照，海巡署提供）

海巡署彌陀安檢所出動船隻到轎車墜海地點，救出男士官送醫。（資料照，海巡署提供）

2024/03/26 21:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍黃姓士官開車載母衝入漁港命案，黃男昨天羈押禁見，案情急轉直下，辦案人員發現，黃男是在後座被救出，令人起疑，黃母生活能自理，輕生的可能不大，不排除動機與財務有關。

據了解，3月24日中午，黃男開車載68歲母親外出 ，行經高雄市彌陀區南寮漁港時，加速衝往航道墜海，海巡人員緊急搶救，黃男意識清醒，僅受輕傷，黃母則身亡。

檢方會同法醫相驗，證實黃母生前落水溺斃，但為求慎重，已採集檢體，送法醫研究所化驗，釐清有無使用藥物等異常情形。

黃男應訊供稱，母親失智有輕生念頭，他因長期照顧身心俱疲，不堪負荷，才會尋短。

辦案人員追查發現，事實並非如黃男所說，黃母未留遺書，也無這方面就醫紀錄，生活能自理，有時還幫黃姓兄弟2人洗衣服，甚至按月繳交房屋租金，僅偶有大小便失禁，辦案人員認為黃男有所隱瞞。

外勤檢察官陳諳庭整晚未休息，開庭偵訊後，認為黃男供詞避重就輕，觸犯殺害直系血親尊親屬罪，最輕本刑為10年以上，涉案情節重大，並有逃亡、串證之虞，昨天凌晨裁定羈押禁見。

據悉，據此案現有證據，尚未無共犯，但黃男被禁止接見面、通訊，其對象有可能是黃男親友，是否另有隱情待查，頗受關切。

檢警人員調查，轎車落海後，黃母在副駕駛座，駕駛座門窗緊閉，但令人起疑的是，黃男人在後座，海巡人員敲破門窗救出，他因遇嗆水求生本能反應，往後座逃生，或有其他隱情，將打撈轎車勘驗車內有無其他物品，以釐清案情。

本案疑點重重，辦案人員將全面清查黃姓母子財務狀況，包括黃母有無保險、黃男是否負債等，黃母因失智而輕生的可能已排除，案情發展備受矚目。

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