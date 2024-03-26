精神出軌也不行！人夫牙醫簡訊傳情女同窗 2牙醫都判賠
〔記者王俊忠／台南報導〕L姓女子與吳姓男牙醫師婚後育有3名子女，但婚姻卻觸礁，L女發現丈夫長期以通訊軟體與昔日同窗楊姓女牙醫師簡訊傳情、吐露愛意。台南地院法官指吳男承認精神外遇、不斷對楊追求示愛；楊女也說自己越界、對吳有期待、想等他。兩人情感的確曾經交會、侵害L女配偶權，判2名醫師同窗須連帶賠L女10萬元。
L姓元配控訴，她發現吳姓丈夫與楊女持續交往超過2年，兩人長時間以LINE或臉書簡訊傳情、互吐愛意，以情侶關係交往、展開不倫戀，丈夫還拿錢給楊女，如此破壞其婚姻家庭，要求吳男與楊女連帶賠償。
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吳男主張其妻偷翻拍他手機內對話紀錄，沒有證據能力；婚後妻子陰晴不定，曾對他與孩子暴力相向，夫妻感情已消磨殆盡，他也提告離婚。且與L女早從2020年起分居迄今，因為婚姻不美滿，他才在2020年間傳訊問候久未聯絡的楊女，與楊女非男歡女愛的感情，純粹是想找互相關心的伴侶，楊女也不斷拒絕他，兩人未逾越一般男女友人的交往份際。
法官審指，吳男手機對話翻拍內容並非以暴力等非和平方式取得，仍具有證據力，吳、楊兩人對話紀錄時序都在2022年9月中旬之後。吳男曾對女兒說，以前對楊有愛，在他沒有你們（指妻小）的時候，楊變成其感情依靠並坦承精神外遇。
吳傳訊對楊說：「我很很很愛妳」、「知道妳不想要那張證書羈絆，卻希望給妳那張紙」、「希望跟妳幸福過日子」、「我預約了妳的下半生」、「妳就是我的選擇」、「我們緣份未盡，這輩子我一定要完成我跟妳的緣份」；吳並對妻子詢問時表示，如果楊女say no，會打死不退，繼續追。吳對楊的言談間反覆追求示愛、百般呵護獻殷，已超出一般普通異性朋友的互動。
吳、楊對話也顯示兩人曾在高雄牽手，楊未拒絕；楊還說：「如最後覺得不合適，好好跟我說分手、上週六化學變化讓我幸福過頭，都不像自己了！唯一最錯的是怎可以相信你、怎會想等你、怎麼會有期待，我越界了！」等語。法官認為楊對吳也表露超越普通朋友的情感，兩人情感確實曾經交會，吳男精神出軌昭然若揭、違反對婚姻的忠誠義務，他與楊女兩人須連帶賠償L女，還可上訴。