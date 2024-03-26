精神出軌也不行！人夫牙醫簡訊傳情女同窗 2牙醫都判賠

吳姓人夫牙醫師在手機通訊軟體對昔日大學楊姓女同窗牙醫師傳訊息傳情、吐露愛意。傳訊示意圖。（記者王俊忠攝）

2024/03/26 20:05

〔記者王俊忠／台南報導〕L姓女子與吳姓男牙醫師婚後育有3名子女，但婚姻卻觸礁，L女發現丈夫長期以通訊軟體與昔日同窗楊姓女牙醫師簡訊傳情、吐露愛意。台南地院法官指吳男承認精神外遇、不斷對楊追求示愛；楊女也說自己越界、對吳有期待、想等他。兩人情感的確曾經交會、侵害L女配偶權，判2名醫師同窗須連帶賠L女10萬元。

L姓元配控訴，她發現吳姓丈夫與楊女持續交往超過2年，兩人長時間以LINE或臉書簡訊傳情、互吐愛意，以情侶關係交往、展開不倫戀，丈夫還拿錢給楊女，如此破壞其婚姻家庭，要求吳男與楊女連帶賠償。

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吳男主張其妻偷翻拍他手機內對話紀錄，沒有證據能力；婚後妻子陰晴不定，曾對他與孩子暴力相向，夫妻感情已消磨殆盡，他也提告離婚。且與L女早從2020年起分居迄今，因為婚姻不美滿，他才在2020年間傳訊問候久未聯絡的楊女，與楊女非男歡女愛的感情，純粹是想找互相關心的伴侶，楊女也不斷拒絕他，兩人未逾越一般男女友人的交往份際。

法官審指，吳男手機對話翻拍內容並非以暴力等非和平方式取得，仍具有證據力，吳、楊兩人對話紀錄時序都在2022年9月中旬之後。吳男曾對女兒說，以前對楊有愛，在他沒有你們（指妻小）的時候，楊變成其感情依靠並坦承精神外遇。

吳傳訊對楊說：「我很很很愛妳」、「知道妳不想要那張證書羈絆，卻希望給妳那張紙」、「希望跟妳幸福過日子」、「我預約了妳的下半生」、「妳就是我的選擇」、「我們緣份未盡，這輩子我一定要完成我跟妳的緣份」；吳並對妻子詢問時表示，如果楊女say no，會打死不退，繼續追。吳對楊的言談間反覆追求示愛、百般呵護獻殷，已超出一般普通異性朋友的互動。

吳、楊對話也顯示兩人曾在高雄牽手，楊未拒絕；楊還說：「如最後覺得不合適，好好跟我說分手、上週六化學變化讓我幸福過頭，都不像自己了！唯一最錯的是怎可以相信你、怎會想等你、怎麼會有期待，我越界了！」等語。法官認為楊對吳也表露超越普通朋友的情感，兩人情感確實曾經交會，吳男精神出軌昭然若揭、違反對婚姻的忠誠義務，他與楊女兩人須連帶賠償L女，還可上訴。

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