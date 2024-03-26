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逆轉！樁腳瞎掰買票資金來源 苗栗西勢里長吳政龍當選無效確定

西勢里長吳政龍。 （取自苑裡鎮公所網頁）

西勢里長吳政龍。 （取自苑裡鎮公所網頁）

2024/03/26 18:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣苑裡鎮西勢里第22屆里長選舉當選人吳政龍，被落選人羅美齡提起當選無效之訴，理由是吳或陣營授意樁腳賄選，苗栗地院駁回羅美齡之訴，但高等法院台中分院逆轉，認定賄選者王美津宣稱，是不知姓名容貌的「蔡大哥」給錢，顯示吳政龍共同參與、授意或同意王美津賄選，判決吳政龍當選無效，全案確定。

判決書指出，羅美齡提起當選無效之訴主張，吳政龍於競選時為求勝選，竟由競選團隊人員，授意選民或樁腳王美津（苗栗地院依交付賄賂罪判刑1年8月，緩刑5年，條件是支付公庫6萬元），以1票500元向黃姓婦人等選民賄選，不過，苗栗地院一審卻認為，無證據顯示吳政龍知悉或參與、授意或同意王美津賄選，駁回羅美齡之訴，羅上訴二審。

高等法院台中分院有異於一審的見解，認為王美津在刑案的警詢、偵查中供述，先是完全否認賄選，之後承認為吳政龍買票，又宣稱賄選的資金，來自一位蔡大哥，她與蔡大哥偶爾見過面，但於一審又改稱，沒有看到蔡大哥的面貌，王美津前後陳述不一，顯然是避重就輕，以不知蔡大哥的姓名容貌為理由，刻意阻斷檢警繼續追查賄款資金，以避免吳政龍被追訴投票行賄的刑事罪責，以及當選無效之民事訴訟風險。

法官強調，羅美齡主張王美津行賄，應是吳政龍共同參與、授意或同意，此說可以採信，據此撤銷一審判決，改判吳政龍當選無效確定。

高等法院台中分院認定吳知悉或參與、同意賄選，改判吳政龍當選無效。（記者張瑞楨攝）

高等法院台中分院認定吳知悉或參與、同意賄選，改判吳政龍當選無效。（記者張瑞楨攝）

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