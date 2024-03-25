司法史上首例「法官關說法官」案 高檢署上訴三審

高院前法官高明哲。（資料照）

2024/03/25 10:13

〔記者錢利忠／台北報導〕高等法院前審判長高明哲，任內承審前最高法院法官蕭仰歸兒子蕭賢綸所涉肇事逃逸案，被控接受蕭仰歸關說，數次說服受命法官高玉舜改變有罪心證未果，仍將蕭賢綸的有罪判決改判無罪，因此身陷「法官關說法官」的枉法裁判罪官司；高明哲於一、二審均獲無罪，高等檢察署認為，高明哲未依憲法規定依法審判，已上訴三審再戰。

檢方認為，高明哲當時為二審審判長，卻違反法界常規，寫好無罪判決後，一再於評議程序中試圖說服高玉舜，二審卻以評議程序之目的，是讓合議庭的三位法官能彼此交換意見，認定高明哲嘗試說服高玉舜的舉動並無違常，此部分違反經驗與論理法則。

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高明哲歷審獲無罪的主要理由，包括枉法裁判須以「故意不依法律之規定而為裁判」為前提，在蕭賢綸案中，縱使高明哲向高玉舜提及蕭賢綸是蕭仰歸兒子，也難認定有枉法裁判的犯意。高明哲否認犯罪，辯稱他主觀上沒犯意，客觀要件也不構成。

此案起源於2008年10月6日，有意報考司法官的蕭賢綸開車撞傷騎士後涉嫌肇逃，基隆地院判蕭賢綸6月徒刑、緩刑2年，須支付公庫3萬元；上訴二審後，由審判長高明哲、受命法官高玉舜及陪席法官林洲富組合議庭，僅高玉舜主張有罪，2比1「多數決」，蕭賢綸改判無罪確定。

2年後，法官論壇出現蕭仰歸關說兒子肇逃案的討論，公懲會於關說案曝光後，決議蕭仰歸休職6月、高明哲降兩級改敘，兩人提前退休合開律師事務所。

檢方起訴指出，2010年1月5日，高明哲走法官通道前往開庭途中向高玉舜關說，高玉舜表態「沒有空間，很難撤銷」。合議庭評議時，高玉舜指肇逃案事證明確，應維持一審有罪判決，高明哲再對高玉舜說：「蕭仰歸有來找我，蕭賢綸在車禍發生後也與被害人達成和解，以後要考司法官，給年輕人一個機會」，高玉舜不接受關說，評議沒結論，高明哲後來對高玉舜說：「為了保護妳，妳寫不同意見書好了」，暗示已成定局。

不過，高明哲的辯護律師則於法庭上主張，此案應回歸到判決能否事後檢閱的本質，高明哲有沒有關說，與枉法裁判之間沒絕對關係，因為肇逃案的陪席法官林洲富也贊成無罪，評議時才以多數決改判無罪，合議庭改判蕭賢綸無罪後，檢方於不上訴理由書中也寫明判決沒違背法令，且高明哲為求慎重，評議後也告訴主張維持有罪的受命法官高玉舜，可提不同意見書。

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