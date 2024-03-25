帶孩子晚間採集螃蟹跌落消波塊 消防隊員吊掛救援

消防及海巡隊員將受傷的徐男固定在軟式擔架上，以利救援。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/25 09:57

〔記者吳昇儒／新北報導〕40多歲徐姓男子昨日晚間與友人帶著孩子，到新北市瑞芳區原象鼻岩附近岸際採集螃蟹，一行6人穿梭在礁岩及消波塊之間。徐男卻在移動的過程中，不慎掉落消波塊，腳踝脫臼，無法動彈。新北市消防局獲報後，隨即派員前往，將徐男固定後，利用吊掛方式將他搬運到岸邊，送往醫院救治。

新北市消防局昨日22時許接獲民眾報案指出，位於原象鼻岩岸際，有一名男子跌落5公尺高的消波塊，雖然意識清楚，但無力攀爬，腳部疑似脫臼。

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消防局立刻派遣瑞芳、瑞亭分隊及瑞芳中隊，共8車22人前往救援。抵達時發現徐男困在消波塊內，無法動彈。

約於深夜11時許，消防人員接觸患者給與固定於SKED（軟式擔架）後，利用雙節梯輔助拉上堤岸，再利用器材車吊臂下放至平地。

救護人員初步檢視其傷勢，發現徐男有左腳踝脫臼情形，所幸意識清楚，暫無生命危險，隨即將他送往醫院救治。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行搶救。

徐男不慎跌落消波塊，消防及海巡隊員架梯救援。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員利用吊掛方式，將徐男救上岸。（記者吳昇儒翻攝）

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