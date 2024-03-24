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異想天開！ 欠父23萬竟變造公司票230萬交父兌現 父女連累老闆

在一家公司擔任會計的蔡姓女子涉把一張面額一百元的公司支票變造為230萬元，並交給其父拿到銀行兌現。（圖：警方提供）

在一家公司擔任會計的蔡姓女子涉把一張面額一百元的公司支票變造為230萬元，並交給其父拿到銀行兌現。（圖：警方提供）

2024/03/24 11:59

〔記者王俊忠／台南報導〕近日下午，台南市東區林森路1家銀行經理到轄區警局派出所報案稱日前有1名男子持該銀行已遭變造面額的支票（100元變造為230萬元），至其他金融機構欲兌現支票、意圖詐領高額款項。警方積極蒐證追查，揪出涉變造者是1名公司女會計，她因欠父親錢把變造支票交給父親，其父竟拿到銀行兌現，讓此詭計曝光。

南市警一分局東門派出所於20日下午受理轄內某銀行的經理報案，這位經理說日前有1名男子持該行已遭變造面額的支票，至其他金融機構櫃檯欲兌現支票，意圖詐領230萬元台幣。東門所長陳宗鑫獲報後即派員積極追查。

警方查出是1名在某公司擔任會計的蔡姓女子（29歲）於3月18日下午3時許，前往東區林森路某銀行臨櫃申請2張公司的支票（面額100元及125元各1張）。蔡女返家後隨即把面額100元的支票，變造為面額230萬元。

蔡女並把這張變造支票交給其父親（57歲），蔡父就拿著這張變造支票到東區東寧路某金融機構欲兌現，被行員識破支票是變造的。其後，警方訊問這對蔡姓父女，據了解蔡女是說她因欠父親23萬元，才變造這張面額230萬元的支票交給父親暫時保管，等她有錢再還給父親並換回支票，沒想到父親會拿去兌現。

蔡父說不知道支票是女兒變造過的；蔡女任職公司的葉姓女負責人也說對蔡女變造支票並不知情。雖然蔡姓父女與公司女老闆都各有說詞、有的辯稱不知情。警方訊後仍依偽造有價證券罪及詐欺罪嫌，將蔡姓父女與葉姓女老闆函送檢方偵辦。

蔡姓女子到銀行申領兩張公司的支票。（圖：警方提供）

蔡姓女子到銀行申領兩張公司的支票。（圖：警方提供）

蔡姓女子的父親涉拿變造面額的支票到金融機構欲兌現被識破。（圖：警方提供）

蔡姓女子的父親涉拿變造面額的支票到金融機構欲兌現被識破。（圖：警方提供）

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