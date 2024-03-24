異想天開！ 欠父23萬竟變造公司票230萬交父兌現 父女連累老闆
2024/03/24 11:59
〔記者王俊忠／台南報導〕近日下午，台南市東區林森路1家銀行經理到轄區警局派出所報案稱日前有1名男子持該銀行已遭變造面額的支票（100元變造為230萬元），至其他金融機構欲兌現支票、意圖詐領高額款項。警方積極蒐證追查，揪出涉變造者是1名公司女會計，她因欠父親錢把變造支票交給父親，其父竟拿到銀行兌現，讓此詭計曝光。
南市警一分局東門派出所於20日下午受理轄內某銀行的經理報案，這位經理說日前有1名男子持該行已遭變造面額的支票，至其他金融機構櫃檯欲兌現支票，意圖詐領230萬元台幣。東門所長陳宗鑫獲報後即派員積極追查。
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警方查出是1名在某公司擔任會計的蔡姓女子（29歲）於3月18日下午3時許，前往東區林森路某銀行臨櫃申請2張公司的支票（面額100元及125元各1張）。蔡女返家後隨即把面額100元的支票，變造為面額230萬元。
蔡女並把這張變造支票交給其父親（57歲），蔡父就拿著這張變造支票到東區東寧路某金融機構欲兌現，被行員識破支票是變造的。其後，警方訊問這對蔡姓父女，據了解蔡女是說她因欠父親23萬元，才變造這張面額230萬元的支票交給父親暫時保管，等她有錢再還給父親並換回支票，沒想到父親會拿去兌現。
蔡父說不知道支票是女兒變造過的；蔡女任職公司的葉姓女負責人也說對蔡女變造支票並不知情。雖然蔡姓父女與公司女老闆都各有說詞、有的辯稱不知情。警方訊後仍依偽造有價證券罪及詐欺罪嫌，將蔡姓父女與葉姓女老闆函送檢方偵辦。