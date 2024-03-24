桃園警匪槍戰1警傷 嫌犯疑遭查緝槍炮案不滿犯案

2024/03/24 04:00

〔中央社〕桃園市23日晚間發生警匪槍戰，楊嫌先朝景福派出所開槍，隨後駕車逃逸並與員警槍戰，造成1名員警中槍送醫後落網。初步了解該嫌因10餘年前被捕，近期又被查緝槍砲不滿而犯案。

桃園市警局桃園分局分局長吳明彥今天凌晨接受媒體聯訪表示，桃園區景福派出所昨晚10時50分許遭不明人士開槍攻擊，但無人員受傷，經勤指中心通報攔截圍捕，於永安路攔查時，埔子派出所蔡姓員警遭歹徒槍擊左肩受傷，蔡員負傷開了12槍還擊，所幸無生命危險。

請繼續往下閱讀...

吳明彥說，歹徒竄逃至永安路、富國路時，遭桃園分局2輛警車英勇夾擊攔阻，將楊男緝捕歸案並起出2把手槍、1把衝鋒槍，初步清查楊嫌10餘年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，心有不滿而犯案，至於槍械來源及開了多少槍仍在調查中。

警政署長黃明昭今天凌晨獲知消息，先前往醫院探視受傷員警，隨後再到桃園分局嘉勉圍捕有功員警並頒發獎金。

根據知情人士指出，楊男先朝景福派出所開了8槍，造成派出所玻璃門及值班台毀損。在追捕至力行路及永安路口時，22歲蔡姓員警下車上前喝令楊嫌下車，卻遭楊男自車內開槍擊中左肩，蔡姓員警倒地後仍連開12槍阻止，警方前後還擊約50槍並逮捕穿著防彈衣的楊嫌。

消防局表示，昨晚11時8分接獲員警來電報案表示，桃園區力行路280號有民眾拒檢，有人受傷狀況不明；另於11時18分又接獲來電指出，拒檢車輛行至永安路與富國路，現場有人員受傷，請派救護車協助。

消防局表示，力行路現場為22歲蔡姓男員警左肩創傷，腹部擦傷，意識清楚，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置後已送醫救治；另外43歲楊姓男嫌因穿著防彈背心，雖被員警開槍擊中背部但只造成背部紅腫，已交由員警處理。

楊嫌昨晚6時許在臉書（Facebook）發文，除表達對警察的不滿、控訴警方吃案，還在回應處貼上槍械照片，警方將持續調查釐清。（編輯：施施）1130324

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法