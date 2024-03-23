烘爐地深夜噪音車擾人 中和警聯手環保局取締19件

有鑒於近日新北市中和區假日前夕，烘爐地一帶屢屢有車改裝排氣管製造噪音引起民怨，中和警分局昨晚與環保局聯合執行取締噪音車專案勤務。（記者鄭景議翻攝）

2024/03/23 14:00

〔記者鄭景議／台北報導〕有鑒於近日新北市中和區假日前夕，烘爐地一帶屢屢有車改裝排氣管製造噪音引起民怨，中和警分局昨晚與環保局聯合執行取締噪音車專案勤務，共舉發非法改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等計8件、無照駕駛3件及相關交通違規11件，皆依法告發開罰。

中和警分局表示，出勤前就分析改裝車輛檢舉熱點並選定轄內適當路段以利執行，此次勤務規劃在興南路2段399巷口前往烘爐地方向進行路檢稽查工作，同時結合分局擴大臨檢警力，以提升攔查效能。

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中和分局執勤員警於昨晚共計舉發非法改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等計8件、無照駕駛3件及相關交通違規11件，依法告發將處新台幣900元至1萬2000元罰鍰，並責令其檢驗及改正，以改善車輛噪音擾民及維持交通秩序與安全。

警方指出，由於新北市政府已公告深夜22時至翌日早上6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛在道路上，倘違反上開規定者，由環保局依違反噪音管制法第23條規定告發，處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

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