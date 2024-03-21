為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女大生打工兼差「家政婦」 色老頭強抱襲胸判賠15萬

小芳指控老翁強抱襲胸索賠35萬元，台中地院豐原簡易庭判決老翁應賠償15萬元。（示意圖，資料照）

小芳指控老翁強抱襲胸索賠35萬元，台中地院豐原簡易庭判決老翁應賠償15萬元。（示意圖，資料照）

2024/03/21 17:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀大學的女學生小芳指控，她2022年底打工賺錢，受聘到林姓老翁住處打掃（日語稱為家政婦），不料，卻在洗碗之際，被老翁強行摸胸部及私密處等部位，限制其行動並強吻，小芳主張她為此恐慌焦慮，請求賠償35萬元。台中地方法院認定老翁性騷擾，判決賠償15萬元。

判決書指出，小芳（化名）提起刑事附帶民事訴訟，她指控老翁襲胸，限制行動強吻，且觸摸私密處，她因此常作惡夢，情緒陷入恐懼中，需服用精神科藥物用量因此加重，且無法專心上課，無法順利完成學業，請求精神慰撫金35萬元。

老翁答辯說，檢察官起訴他的犯罪事實，僅有「抱住身體、觸摸胸部」，他無法接受小芳指控的「觸摸私密處、限制行動並強吻」，這是小芳額外加上的犯行，他對小芳身心受傷再度致歉，但他的財產不夠賠償，僅有能力賠償原告3萬9600元。

台中地方法院豐原簡易庭認為，老翁已被台中地院依性騷擾罪，判處拘役20日，可易科罰金，至於附帶民事訴訟，應以上述事實為依據，小芳主張老翁觸摸私密處、限制行動強吻等行為，老翁已否認，台中地檢署的偵查內容，也無法認定老翁有此犯行，這部分不在此案的審酌範圍內。

法官認為，小芳目前就讀大學，月薪約1萬多元；老翁是國小畢業，每月僅有國民年金收入，小芳請求的慰撫金賠償，以15萬元適當，判決老翁應賠償15萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
才剛出獄...崔鍾訓再爆觸法 前隊友崔敏煥慘被連累
2024/03/21 14:33

才剛出獄...崔鍾訓再爆觸法 前隊友崔敏煥慘被連累
台男赴韓旅遊街頭拍妹被當變態境管 2個多月還回不了台灣
2024/03/15 14:08

台男赴韓旅遊街頭拍妹被當變態境管 2個多月還回不了台灣

「佳瑞向學」擁抱校園 純住首選
色狼法官蔡明宏橫行20年5女受害 監委憂「系統性包庇」
2024/03/14 12:50

色狼法官蔡明宏橫行20年5女受害 監委憂「系統性包庇」
輔導長性騷擾替代役男8次 環抱問「有看過這麼小的卡拉雞嗎」
2024/03/14 12:08

輔導長性騷擾替代役男8次 環抱問「有看過這麼小的卡拉雞嗎」

物以稀為貴！松山區終於有新案推出
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播