女大生打工兼差「家政婦」 色老頭強抱襲胸判賠15萬

小芳指控老翁強抱襲胸索賠35萬元，台中地院豐原簡易庭判決老翁應賠償15萬元。（示意圖，資料照）

2024/03/21 17:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀大學的女學生小芳指控，她2022年底打工賺錢，受聘到林姓老翁住處打掃（日語稱為家政婦），不料，卻在洗碗之際，被老翁強行摸胸部及私密處等部位，限制其行動並強吻，小芳主張她為此恐慌焦慮，請求賠償35萬元。台中地方法院認定老翁性騷擾，判決賠償15萬元。

判決書指出，小芳（化名）提起刑事附帶民事訴訟，她指控老翁襲胸，限制行動強吻，且觸摸私密處，她因此常作惡夢，情緒陷入恐懼中，需服用精神科藥物用量因此加重，且無法專心上課，無法順利完成學業，請求精神慰撫金35萬元。

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老翁答辯說，檢察官起訴他的犯罪事實，僅有「抱住身體、觸摸胸部」，他無法接受小芳指控的「觸摸私密處、限制行動並強吻」，這是小芳額外加上的犯行，他對小芳身心受傷再度致歉，但他的財產不夠賠償，僅有能力賠償原告3萬9600元。

台中地方法院豐原簡易庭認為，老翁已被台中地院依性騷擾罪，判處拘役20日，可易科罰金，至於附帶民事訴訟，應以上述事實為依據，小芳主張老翁觸摸私密處、限制行動強吻等行為，老翁已否認，台中地檢署的偵查內容，也無法認定老翁有此犯行，這部分不在此案的審酌範圍內。

法官認為，小芳目前就讀大學，月薪約1萬多元；老翁是國小畢業，每月僅有國民年金收入，小芳請求的慰撫金賠償，以15萬元適當，判決老翁應賠償15萬元，可上訴。

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