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藥頭擁雙槍與百發子彈防身 大安警南下桃園逮人起槍毒

余姓藥頭多販賣咖啡包等新興毒品，透過面交方式在桃園地區販賣。 （記者鄭景議翻攝）

余姓藥頭多販賣咖啡包等新興毒品，透過面交方式在桃園地區販賣。 （記者鄭景議翻攝）

2024/03/21 15:39

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警局大安分局執行「安居專案」，連日強力掃蕩毒品販賣及吸食，發現一名余姓藥頭不但在家中藏匿卡西酮哈密瓜錠及咖啡包等各式新興毒品，還藏有2把改造手槍及113發子彈；大安分局此波專案含該名藥頭共查獲販賣、吸食及持有毒品案件計48人，依毒品及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌法辦。

警方調查，余姓藥頭家住桃園市八德區，警方在之前追查其他毒品案時，透過溯源就盯上余姓藥頭，並發現他多販賣咖啡包等新興毒品，經常透過面交方式在桃園地區販賣，經過多日埋伏跟監，持搜索票及拘票前往藥頭住家，除了查獲卡西酮哈密瓜錠及咖啡包等各式新興毒品外，還起出2把改造手槍及113發子彈。

大安分局長黃水願今天表示，警方配合警政署及高檢署「安居緝毒專案」全體動員，強力打擊各類毒品犯罪，大安分局迄今已緝獲毒品犯嫌206人，查扣毒品咖啡包1082包、第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、第三級毒品卡西酮、彩虹菸、毒郵票等計1.98公斤，更針對大麻施用、持有人口進行加強查緝，查扣大麻 338公克、大麻煙彈192顆、大麻膏786公克。

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警方在余姓藥頭家中查獲卡西酮哈密瓜錠及咖啡包等各式新興毒品外，還查獲2把改造手槍及113發子彈。 （記者鄭景議攝）

警方在余姓藥頭家中查獲卡西酮哈密瓜錠及咖啡包等各式新興毒品外，還查獲2把改造手槍及113發子彈。 （記者鄭景議攝）

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