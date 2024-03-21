端家鄉菜吸越南移工來玩兩把 警搗破天九牌職業大賭場

利姓男子吸同鄉移工來賭場賭天九牌。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/21 14:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕37歲利姓男子自越南來台多年，取得台灣身分證，他利用在台越南移工們思鄉之情，端出越南春捲、河粉等家鄉菜攬客經營賭場。新北市樹林警分局接獲線報，前日派員至保安街埋伏，最終搗破這處天九職業大賭場。

據了解，利男原是越南籍華僑，本身具有華裔背景，也會說中文，來台多年後順利取得我國身分證，成為合法台灣人。而利男與越南來台的移工們多有接觸，利用自己的越南背景，企圖打「鄉愁牌」攬客經營賭場。

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警方調查，利男以傳統越南菜當作噱頭，自己親自下廚，端出牛肉河粉、越南春捲、越南煎餅等傳統菜色，讓賭客享用，藉以吸引不少越南同鄉移工前來賭場玩兩把。警方上月底接獲線報，指稱位在樹林區保安街一段一處公寓5樓常有不明外籍人士出入，且常常人聲鼎沸，警方獲報則著手展開調查。

警方經過一段時間蒐證，19日派員前往保安街一段公寓外埋伏，趁機衝進賭場，當場將利男逮捕，並控制現場12名賭客，警方另外查扣賭資6300元、抽頭金2700元、監視器、賭具，以及帳冊2本等各式證物。

利男向警方供稱自己想賺快錢，才會選擇經營賭場。警詢後，依賭博罪嫌將利男移送法辦，另外12名賭客則依違反「社會秩序維護法」依法裁罰。

樹林分局長林國民表示，警方將持續落實執行「清源3.0」深入社區，透過友善通報網即時掌握治安狀況；職業賭場易成為不法分子經營、依附、圍事的行業處所，民眾沉迷恐失去了金錢更影響家庭，債務問題易衍生治安事件，警方將持續掃蕩轄內職業賭場，保護市民生活。

警方進入賭場順利控制現場。（記者徐聖倫翻攝）

樹林區保安街一段公寓5樓擠滿了越南籍移工。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回賭具、賭資、抽頭金、帳本等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方將利姓男子與賭客送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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