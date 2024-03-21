警衝摩鐵抓賊撞恩愛現場！男滿身汗開門 小三急喊：別告訴他老婆

陳男的女友得知不是陳妻追來摩鐵，鬆了一口氣，拜託摩鐵員工要幫她保密。（民眾提供）

2024/03/21 09:25

〔記者王捷／台南報導〕專挑建案工地行竊的集團，這個月13日潛入台南工地，偷走要價350萬元的電纜，並交給陳姓男子變賣，警方19日鎖定陳男，豈料電線還沒追到，先追進汽車旅館，撞見陳男與女友恩愛，兩人起初以為陳妻追來，但女友知道原委後，尷尬拜託摩鐵員工保密，警方昨晚又循線逮捕4嫌，起出大量銅線、作案工具及毒品。

據了解，這個4人一組的竊盜集團住在高雄地區，由於4人都曾在工地當粗工，又有毒品前科，做案地點鎖定台南地區的建地，每次都會先掛假車牌來探勘犯案地點，等電線運進工地後，就潛入工地內用切割器及油壓剪，將工地鋪設完成的電纜線剪斷後抽出，裝進車內逃逸。

請繼續往下閱讀...

警五分局獲報後，組成專案小組，調閱監視器，確認4名嫌犯的住處及接應車輛，而他們唯一的共同點是將偷來的電纜都交給陳姓司機載去回收場變賣，因此警方先鎖定陳男，趁19日陳男出門時尾隨伺機逮捕他，豈料一追卻追進摩鐵。

警方在房門外聽聲音等候，知道陳男與女友恩愛告一段落才敲門，在摩鐵員工協助下，陳男才滿身大汗、半裸臭臉應門，一開始陳男女友以為是陳妻派人來抓姦，嚇得躲在角落，在得知陳男涉案後，急忙拜託摩鐵員工幫她保密，別跟陳妻說。

訊後陳男以10萬交保，警方在20日一早又先後拘捕4嫌到案，現場起獲電纜線快500公斤，以及剝去電線絕緣外皮的各種工具，且在其中一人身上查獲毒品安非他命，訊後警方將全案以組織犯罪、加重竊盜等罪移送。

警方逮捕竊盜集團成員。（記者王捷攝）

犯罪集團的犯罪工具與偷來的電纜。（記者王捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法