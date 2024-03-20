外役監受刑人拾金不昧還婉拒酬謝金 撿到50萬支票皮包送警所

武陵外役監典獄長蘇維闊公開表揚拾金不昩的受刑人阿仁。（記者黃明堂翻攝）

2024/03/20 18:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣武陵外役監獄受刑人「阿仁（化名）」休假返回台中，拾獲內有50萬元即期支票的皮包，送交派出所，失主順利尋回，寄了5000元酬謝金到武陵外監，阿仁也婉拒接受，典獄長蘇維闊特別公開表揚他拾金不昧。

在台中經商的陳姓男子3月10日與友人相約於台中某超商，因另有急事兩人匆匆離去，事後發現皮包遺失，陳男沿路尋找到超商仍無所獲，超商店員也說沒有發現，店員建議先報警，結果得知已有人送交鄰近的公益派出所招領。

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陳男隨即到派出所領回原封不動的皮包，他說，皮包內除了證件、少數現金，最重要的是一張面額50萬元即期支票，若支票遺失較麻煩。得知拾獲者是武陵外役監獄返家探視的受刑人，陳男透過警方協助，與「阿仁」電話聯繫，想致贈酬金表達感謝，「阿仁」在電話中婉拒酬金說，感同深受，只是小事，無須掛念。

失主陳男最近掛號郵寄5000元匯票及信件，武陵外役監典獄長蘇維闊說明事情原委，委請轉交匯票。典獄長指示所屬了解、詢問當時狀況，「阿仁」所述與失主所說相符，他說，當天失主已將物品領回，而且有致電感謝，表達想贈送酬謝金，他在電話中已婉拒失主的酬金了，返監後心想為善不欲人知，也没有向主管或其他同學提起。

武陵外役監為表彰「阿仁」的善行，除了予以獎賞，典獄長也於集會時頒贈獎狀及轉交失主致贈的紅包。

典獄長蘇維闊說，外役監受刑人在去年返家探視迭有違法事件發生，造成社會大眾的觀感不佳，影響機關聲譽，甚至重新修訂外役監受刑人的遴選標準。此次受刑人返家探視期間拾金不昧、婉拒酬金，返監後也從未提及，這種為善不欲人知的良善行為，實足為受刑人的表率，矯正機關教化的目的是讓收容人重新認識自我，進而觀念改變與行為蛻變，最終復歸社會。

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